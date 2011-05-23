۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

تندیس مشاهیر گلستان در استانداری به نمایش درآمد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی گلستان گفت: تعدادی از مجموعه تندیس های مشاهیر استان به مناسبت هفته میراث فرهنگی و گردشگری در سالن ساختمان اصلی استانداری به نمایش درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در این زمینه افزود: نظر به اینکه مفاخر و مشاهیر نامی استان گلستان، از افتخارات این استان به شمار رفته و در فرهنگ و تمدن غنی این سرزمین ریشه دارند و در راستای تبلیغ و اشاعه و معرفی هرچه بیشتر این مفاخر شهیر، اقدام به برپایی نمایشگاه موقت از تعدادی از این مشاهیر در استانداری گلستان شده است.

وی افزود: تندیس هایی از جمله مختومقلی فراغی از مفاخر قرن 12 ه.ق، فخرالدین اسعد گرگانی شاعر نامی قرن 5 ه.ق، حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی از مشاهیر قرن 10 و11 ه.ق- سیدشریف الدین جرجانی از مفاخر قرن 8 ه.ق، میرمحمد مومن استرآبادی از مشاهیر قرن 10 و11 ه.ق، ابوسهل مسیحی جرجانی از مفاخر قرن 4 و 5 ه.ق و غیره در این ویترین به نمایش گذاشته شده اند.
 
عباسی خاطرنشان کرد: کاخ موزه گرگان واقع در پارک شهر، شامل بخش های موزه مشاهیر استان گلستان و اشیای سلطنتی و همچنین نمایشگاه موقت آثار تاریخی است و تاکنون تعداد 30 مجسمه مشاهیر این استان در آن به نمایش درآمده است.
 
وی اظهار امیدواری کرد: با این اقدام و معرفی این مشاهیر نامی گلستانی، ضمن معرفی و تبلیغ و حفظ فرهنگ غنی این منطقه، گردشگران و مسافران بیش از پیش به این استان فراخوانده شوند.
