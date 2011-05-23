برقراری امنیت اخلاقی مهمترین کارکرد پلیس زنان در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلام‌حیدر حیدری قبل از ظهر دوشنبه در نشستی پیرامون امنیت اخلاقی در سطح استان قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جذب پلیس زن در بدنه نیروی انتظامی گفت: چند سالی است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در راستای تکمیل ساختار سازمانی خود در حال جذب خواهران با عناوین مدرج و با درجه های مختلف نظامی در سیستم خود می باشد.



وی با بیان این که پلیس زن نیز مانند پلیس مردم ملبس و دارای درجه است، اظهار داشت: پلیس زن ماموریت هایی مشابه با پلیس مرد انجام می دهد، اما مهمترین کارکرد پلیس زن در استان قم برقراری امنیت اخلاقی و برخورد با ناهنجاری های اجتماعی است.



حیدری به برخی از خدمات پلیس زن در استان اشاره کرد و بیان داشت: انجام وظیفه در گشت امنیت اخلاقی، گشت ارشاد، بازدید و بازرسی از بانوان، بازرسی از منازلی که خانم ها در آن حضور دارند، انگشت نگاری از بانوان، دستگیری، نگهداری، بدرقه و بازجویی از متهمان زن از جمله وظایف پلیس زنان می باشد که مردان پلیس نمی توانند این کارها را انجام دهند.



وی افزود: اخیرا نیز گشت های امنیت اخلاقی با همکاری پلیس اماکن اقدام به بازدید از مکان های ویژه بانوان از جمله استخرها، باشگاه‌ها، آرایشگاه‌های زنانه و مراکز فروشی که ورود آقایان مجاز نیست، کرده است



بهره گیری از پلیس زن به منظور پاسخگویی به مطالبات جامعه



رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان قم بهره‌گیری از پلیس زن را به منظور پاسخگویی به مطالبات جامعه عنوان کرد و گفت: نیمی از جمعیت کشور ما را بانوان تشکیل می دهند و نیازهای اجتماعی آنان باید مورد توجه قرار گیرد.



بیش از 200 طلبه خواهر در برقراری امنیت اخلاقی با نیروی پلیس همکاری دارند



حیدری همچنین به بهره گیری از خواهران طلبه در بحث امنیت اخلاقی اشاره کرد و بیان داشت: خواهران طلبه در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان با ما همکاری زیادی دارند و در این رابطه بیش از 200 نفر خواهر طلبه در بحث گشت های امنیت اخلاقی ارائه خدمت می کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث امنیت اخلاقی اشاره کرد و بیان داشت: بحث امنیت اخلاقی دارای چندین بخش و مرحله می باشد که در مرحله اول به کسانی که مسائل شرعی و شئونات اسلامی را رعایت نمی کنند تذکر لسانی داده می شود و در مرحله بعدی ارشاد و اخذ تعهد کتبی است.



حیدری ادامه داد: در صورتی که بعد از اخذ تعهد، فردی باز خطای خود را تکرار کرد، دستگیر و به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.



وی در خصوص دیگر موارد در حوزه امنیت اخلاقی گفت: برخورد با خودروهایی که اقدام به تولید آلودگی صوتی و یا نصب علائم انحرافی در ماشین خود می کنند، برخورد با مزاحمین نوامیس مردم و هنجارشکنان در جامعه،باندهای فساد، مراکز فروش سی دی های مبتذل،اماکن فروش ابزارآلات ممنوعه و ... از جمله دیگر موارد در حوزه امنیت اخلاقی می باشد.



برخورد با افرادی که حرمت و شان قم را حفظ نمی کنند



رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان قم یادآور شد: در حوزه امنیت اخلاقی با تمامی افرادی که کارهایی دور از شان قم انجام می دهند و حرمت بارگاه حضرت معصومه(س)،مراجع و حقوق مردم را نگه نمی دارند برخورد می شود.



وی با تاکید بر این که تمام دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی استان باید به اولویت پیشگیری به عنوان یک اصل در مقابله توجه کنند، تصریح کرد: ما در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی وظیفه داریم بنابر خواسته مردم که اکثرا در شهر قم مومن و محجبه هستند از حقوق آنها دفاع کنیم.