به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهان‌بینی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا که در رأس آنها رئیس لیگ قهرمانان آسیا حضور داشت، در حالی از ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام و باشگاه صبای قم بازدید کردند که خوشبختانه کلیات باشگاه مورد تایید آنها واقع شد.



تلاش کردیم موجب سربلندی فوتبال کشور شویم



وی ادامه داد: اقدامات گسترده‌ای با استفاده از توان و ظرفیت تربیت بدنی و هماهنگی و همکاری هیئت فوتبال و باشگاه صبای قم انجام داده بودیم تا در بازدید بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا موجب سربلندی فوتبال کشور شویم که این مهم محقق شد.

تایید ورزشگاه یادگار امام مایه مباهات ورزش قم است



دبیر هیئت مدیره باشگاه صبای قم افزود: اینکه رئیس مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در بازدید از ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر قم پس از بازدید کاملی که به اتفاق هیئت همراه خود از این ورزشگاه داشت آن را مورد تایید قرار داد مایه مباهات است و امیدوارم برخی خواسته‌های دیگر آنها را نیز در زمان مقرر تامین کنیم.



ورزشگاه یادگار امام قم یکی از مجهزترین ورزشگاه‌های کشور



وی خاطرنشان کرد: از نظر ناظران AFC تمام آنچه که به عنوان شاخص‌های مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران ابلاغ شده بود، در این ورزشگاه مورد توجه قرار گرفته است و این ورزشگاه در حال حاضر یکی از مجهزترین و آماده ترین ورزشگاه‌های کشور است.



ارزیابی مطلوب ناظران از امکانات سخت افزاری باشگاه صبا



جهان‌بینی یاد آور شد: از سوی دیگر بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی مهمان مسئولان ورزشگاه یادگار امام قم و باشگاه صبا بودند که در بازدید از امکانات سخت افزاری باشگاه صبا، اقدامات صورت گرفته در راستای تجهیز و تکمیل فضا و امکانات باشگاه صبا را نیز مطلوب دانستند.



از ابتدا به فکر داشتن یک مجموعه کامل برای صبای قم بودیم



وی تصریح کرد: در واقع از زمانی که باشگاه صبا به قم منتقل و موضوع حضور این تیم در لیگ قهرمانان آسیا مطرح شد، پیگیری‌های زیادی صورت گرفت که این ورزشگاه به بهترین شکل ممکن تجهیز و آماده بازی‌های صبای قم شود و در واقع باید بگویم که از همان ابتدا به فکر داشتن یک مجموعه کامل برای صبای قم بودیم.



تمدید قرار داد باشگاه با عبدالله ویسی



وی در ادامه از تمدید قرار داد سرمربی تیم فوتبال صبای قم برای فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور خبر داد و اظهار داشت: با حضور عبدالله ویسی در هیئت فوتبال استان قم، قرار داد این مربی که از هر نظر مورد تایید باشگاه است، به مدت دو فصل ورزشی تمدید شد.

