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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

سامانه مجازی دیدار از امامزادگان کشور راه‌اندازی می‌شود

سامانه مجازی دیدار از امامزادگان کشور راه‌اندازی می‌شود

سامانه مجازی دیدار از 50 امامزاده شاخص کشور از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه نیمه دوم خرداد ماه امسال راه اندازی می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان با اعلام این خبرگفت: با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به منظور بهره گیری مردم از فضای مجازی در حوزه اینترنت، سازمان اوقاف تصمیم گرفت با راه اندازی سامانه مجازی، امکان بازدید و معرفی امامزادگان کشور را برای علاقمندان در تمام نقاط دنیا فراهم کند.

وی افزود: فاز اول سامانه مجازی بازدید از امامزادگان کشور، نیمه دوم خرداد راه اندازی شده و به تدریج تا پایان سال 50 امامزاده شاخص در 31 استان کشور را در بر می گیرد.

ربیعی با اشاره به اینکه در برخی بقاع و اماکن متبرکه مانند حرم مطهر امام رضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) این اقدام انجام شده گفت: از آنجایی که امامزادگان از ظرفیتهای عظیم معنوی و فرهنگی برخوردار بوده و بسیاری از مردم علاقمند به آشنایی با فرزندان و ذریه اهل بیت (ع) هستند به این وسیله این امکان برای آنها به وجود می آید تا ضمن آشنایی و بازدید مجازی از امامزاده مورد نظر، برای حضور و زیارت مستقیم در اماکن متبرکه برنامه ریزی کنند.

وی با ذکر اینکه در این سامانه امکاناتی نظیر خواندن زیارتنامه، ادعیه و کتب مذهبی مورد توجه قرار گرفته است افزود: از دیگر امکانات این سامانه واریز نذورات از اقصی نقاط جهان از طریق شماره حساب ارزی به شماره حساب بقعه متبرکه امامزادگان است.

 

کد مطلب 1318983

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