فعالان قرآنی خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌ جنوبی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از قرآن آموزان برتر و مدیران موسسات قرآنی استان در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در این مراسم از 42 نفر از قرآن آموز برتر استان، چهار خادم قرآنی استان، 18 موسسه قرآنی استان و 24 پیامک ادبی از سراسر کشور تجلیل شد.

محمد مطهری ‌فر به برگزاری جشنواره پیامک ‌های ادبی قرآنی برای نخستین بار در سطح کشور خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف نشر و ترویج فرهنگ حیات‌ بخش قرآن‌ کریم بین آحاد جامعه به ‌ویژه قشر جوان، ایجاد شور قرآنی برای حضور جوانان در رقابتی سالم و ارزشمند و تشویق جوانان به‌ منظور روی آوردن به تعلیم و تعلم قرآن و ایجاد فضای قرآنی در جامعه و استان برگزار شده است.

وی تعداد شرکت کنندگان این جشنواره را یک هزار و 500 نفر برشمرد و بیان داشت: از این تعداد 24 پیامک توسط هیئت داوران برگزیده شده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌ جنوبی در پایان احترام به والدین، ازدواج، دوست و دوست یابی، حجاب و عفاف، صرفه جویی، اتحاد ملی، دعا و نیایش، عدالت اجتماعی، نفس اماره، تعاون و همبستگی، امامت و ولایت و منجی و مهدویت را از جمله موضوعات مربوط به بخشهای مختلف این جشنواره ذکر کرد.