جدیدترین فیلم ابوالقاسم طالبی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم طالبی درباره داستان این فیلم عنوان کرده، داستان این فیلم هیچ ربطی به ماجرای ندا آقاسلطان ندارد.

بازیگرانی که برای ایفای نقش‌های "قلاده های طلا" تا کنون مشخص شده اند عبارتند از :امین حیایی، مریلا زارعی، محمدرضا شریفی نیا، حمیدرضا پگاه، علی رام نورایی، نیلوفر خوش خلق، دکتر محمود عزیزی، حسین سحرخیز، اکبر سنگی، مهدی صبایی، کیانوش گرامی، بهادر زمانی، داریوش اسدزاده، کبری حسن زاده، اکبر پاکزاد، حامد بیسادی، عباس شوقی، مافی، عاطفه منصوری، داوود مقدادی، محسن امیری، حمیدرضا رسولی، طناز دهقان، علی اصغر طبسی، مجید رسولیان، سیاوش اکبری صفت، محمدرضا شکریان، ساینا بازرگان، مژگان ترانه، ستاره صفی خانی و ...

در این فیلم سیدمسعود اطیابی مدیرتولید و عباس شوقی به عنوان دستیار اول کارگردان و برنامه ریز همکاری دارند. محمد خزاعی تهیه کننده "قلاده‌های طلا" برعهده دارد.