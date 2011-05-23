اخبار کوتاه فرهنگی از قم

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری مراسم گلباران بیت حضرت امام خمینی(ره) توسط بانوان فرهیخته این استان خبر داد.



اشرف یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گردهمایی بانوان فرهیخته و مسئولان پایگاه های فرهنگی بانوان استان قم روز سه شنبه سوم خرداد ماه در محل سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار می شود و پس از اتمام این مراسم، بانوان قمی با حضور در منزل قدیمی حضرت امام خمینی(ره) یاد و نام بنیانگذار انقلاب اسلامی را گرامی می دارند.



وی اضافه کرد: در این مراسم، بانوان ضمن تجدید بیعت با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، بیت ایشان را گلباران می کنند.



یوسفی با اشاره به سایر برنامه های گردهمایی بانوان فرهیخته و فعال فرهنگی گفت: در این گردهمایی از برترین های نشریات اوقات فراغت با اهدای جوایزی قدردانی می شود.



وی گفت: همچنین در این گردهمایی حجت الاسلام عباس اسکندری رئیس سازما تبلیغات اسلامی قم و یکی از بانوان فرهیخته این استان سخنرانی می کنند.



مسئول امور بانوان سازما تبلیغات اسلامی استان قم افزود: این مراسم به مناسبت گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار می شود.



برگزاری همایش ائمه جماعات در قم



همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و امام خمینی(ره) مراسم جشنی با حضور ائمه جماعات استان قم برگزار می شود.



در این مراسم که بعدازظهر سه شنبه 3 خرداد ماه در مسجد فاطمیه قم برگزار می شود، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری امام جمعه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری سخنرانی خواهد کرد.



مسجد فاطمیه در خیابان 19 دی قم بعد از میدان جهاد واقع شده است.



همایش ائمه جماعات استان قم به همت سازمان تبلیغات اسلامی و شورای مرکزی ائمه جماعات استان قم برگزار می شود.



برگزاری همایش مناسبات حوزه و نظام اسلامی



همایش مناسبات حوزه و نظام اسلامی با هدف تبیین و ترویج رهنمودها و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالن همایشهای مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد.



در این همایش مسئول دفتر جامعه مدرسین و حجت الاسلام احمد رهدار از اساتید حوزه به ایراد سخن پرداختند و دیدگاه‌های خود را درباره رابطه متقابل حوزه و نظام اسلامی بیان کردند.



حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا رابطه حوزه با نظام اسلامی را یک رابطه متقابل و طرفینی ارزیابی کرد و با اشاره به رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری در این خصوص، ابراز داشت: باید برای تبیین، ترویج رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش کنیم.

حجت الاسلام احمد رهدار از اساتید حوزه علمیه نیز اظهار داشت: اگر حوزه نگاه اشتباه به جامعه داشته باشد موفق نخواهد شد تا رسالت خود را به درستی انجام دهد و بدون تردید هرگونه حکمی می‌تواند حوزه را با مشکلاتی روبرو سازد.



وی گفت: سالهاست که حوزه متوجه این نقص شده است و باید توجه داشت که به صرف تولید رساله، جامعه ما دینی نمی‌شود، چرا که رساله ناظر به تکالیف شرعی و دینی فردی است.

