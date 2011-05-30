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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۰۶

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: صحبتهای روزانه با اطرافیان تأثیر بسیاری در شکل‌دهی به روابط دارد و البته هر کلمه‌ای که گفته می‌شود، بیانگر شأن و شخصیت گوینده نیز هست، بنابراین باید سنجیده سخن گفت و از بیهوده‌گویی با جدیت پرهیز کرد.

آیه روز:

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ یَتَّبِعُوکُمْ سَوَاء عَلَیْکُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ .

اگر آنها را به [راه] هدایت فراخوانید از شما پیروى نمى‏کنند چه آنها را بخوانید یا خاموش بمانید براى شما یکسان است .

سوره اعراف، آیه 193

حدیث امروز:

امام صادق (ع):

عَلَیکَ بِالصَّمتِ، تَعد حَلِیماً، جاهِلاً کُنتَ اَو عالِماً، فَاِنَّ الصَّمتَ زَینٌ لَکَ عِندَ العٌلَماءِ وَ سِترٌ لَکَ عِندَالجُّهالِ.

عالم باشى یا جاهل ، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى . زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است.

مستدرک ،ج 9، ص17

کد مطلب 1319004

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