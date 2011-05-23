به گزارش خبرگزاری مهر در همدان، هیئت فوتبال استان همدان در راستای حمایت از تیم مردمی پاس همدان و دفاع از حیثیت فوتبال استان همدان بیانیه ای منتشر کرد.

متن کامل بیانیه هیئت فوتبال استان همدان به این شرح است:

دستان پشت پرده و نتایج معامله شده جوانان همدانی را افسرده و بی انگیزه کرده است، مدعیان فوتبال پاک چرا نشسته اید و دم نمی زنید؟

هیئت فوتبال استان همدان در راستای حمایت از تیم مردمی پاس همدان از حیثیت فوتبال استان دفاع می کند و یاوه گویانی که تا دیروز خود منتقدان ناجوانمردی و دادخواهان فوتبال پاک بودند را نکوهش می کند که چه شده است که دیگر نمی بینید.

نمی بینید در روزی که فوتبال ما با حضور نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا خود را برای حرفه ای جلوه دادن آماده می کند و هر روز با تاکید موکد و سفارشات با آراسته ترین پیراهن بر روی صحنه نمایش می ایستد که مبادا خدشه ای بر ورزش کشور افتاده و افزایش سهمیه باشگاه ها در آسیا رقم بزند چگونه اسیر و گرفتار ناجوانمردی و تبادل امتیاز مورد ظلم واقع می شود.

نمایندگانی که می باید به جای بازدید از تیم ها و باشگاه ها چگونگی رقم خوردن امتیازات و نتایجی را رصد کنند و چگونگی روا داشتن ظلم به طرفدارانی که عاشقانه برای تشویق تیمشان اعتباری برای فوتبال کشور بودند را گزارش دهند

این تماشاگران در فصلی که کمتر مسابقه ای بیش از پنج هزار تماشاچی داشت روانه ورزشگاه شده یک بار دیگر همچون گذشته از حقانیت خود و اعتبار ورزش ایران اسلامی دفاع کردند.

چرا دیگر کسی از رسم پهلوانی دم نمی زند، کجاست مردی که مردانگی به رخ می کشید و این بار در پیچاپیچ میم آن در جا می زند و روزگار گذشته خود را به یاد نمی آورد و خود را مبرا از ناجوانمردی می داند.

مسئولان فوتبال کشور چگونه خود را در برابر این فاجعه پنهان می کنید و تمام هم و غمتان را در ارائه لیست تیم ملی و دیگر امورات گذاشته، خود را بی توجه نشان می دهید.

سازمان لیگ کجاست که ببیند در این فوتبال چه می گذرد؟ چطور در بازیهای گذشته شش نماینده برای نظارت بر فوتبالی که پاک ارائه شد و دهان یاوه گویان را بست فرستادند و حرفی به میان نیاوردند و پس از آن کجا ماندند نمایندگانی که می بایست برای دیدار های دیگر در هفته پایانی اعزام می شدند.

مردانگی را باید از نوجوانی که در بوشهر فریاد تبانی سر داد بیاموزید مردان پرادعا، مشک آن است که ببوید نه آن که عطار بگوید.

قلب 15 هزار تماشاگر همدانی با ناجوانمردی برخی خیانتکار به ورزش و وطن در روزی که رنگی از فوتبال پاک دیده نشد شکست.

عملکرد تیمهای وزارتخانه ای یک بار دیگر همچون گذشته طعم فوتبال ما را تلخ کرد تا بر تیرگی های این ورزش افزوده شود.

چه کسی باید پاسخ دهد که در یک لیگ و در یک کشور قرارداد خواهرخواندگی دو باشگاه چه معنایی دارد، آیا معنایی غیر از این را می دهد که این دو تیم می توانند برای حفظ منافع خواهرخواندگی و خود هر اقدامی در تغییر نتایج کنند و قطعا این شائبه قوت می بخشد وقتی می بینیم فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا از عدم حضور تیم های هم خانواده و دارای مراوده در یک لیگ و یا توسط یک شخص به شدت تاکید دارد.

تاسف بر آن به اصطلاح فوتبال دوستانی که بعد از 4 سال امروز صدایشان درآمد و منتظر امروز پاس بودند که با برنامه ریزی های پشت پرده تیمی را روانه دسته یک کنند که معتبرترین تیم فوتبال کشور در باشگاه های آسیاست، اما ای کسانی که امروز زبان انتقاد باز کرده و خود را ناجی و مرید این باشگاه می دانید بدانید به لطف و برکت حضور همان منتقدان انتقال پاس و دارای داعیه اصالت پاسی که حتی راه همدان را نمی دانستند و شعار دفاع از اعتبار این باشگاه را پیشکش حرفها و مصاحبه هایشان قرار می دادند نتایج تاسف بار میانه فصل رقم خورد.

چطور آن زمان که تیم با دستان هم ردیفان و هم تیمی های سابقتان در 25هفته ناکام و وضعیت این تیم را در فاجعه بار ترین حالت رها کرده و راه فرار را بر قرار ترجیح دادند لب به سخن باز نکردید و هم کیشانتان را ندیدید.

بدانید که حال و روز فوتبال استان و سر انجام تیم پاس به دست همان مریدان و داعیه داران پاس گذشته رقم خورد که امروز در گوشه ای نه نامی از آنهاست و نه نشانی.

در پایان یادآور می شویم، یک بار دیگر با قدرت تمام پاس ایران را متعلق و در دل و جان مردم همدان معرفی می کنیم، استانی که مردمش به گفته مقام معظم رهبری از دیار دانایان هستند و شهیدانش مایه افتخار این مرز و بوم هستند.

به حال فوتبالی که این چنین آشکارا موجب ظلم به مردم یک استان و یک باشگاه می شود باید گریست، تاسف خورد و از مردی و پهلوانی دم نزد.