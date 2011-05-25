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۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

تور بین المللی تهران/

رکابزن تیم مالزی قهرمان مرحله اول تور شد

رکابزن تیم مالزی قهرمان مرحله اول تور شد

مرحله نخست از چهارمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری تهران امروز با قهرمانی رکابزن تیم لتوآ مالزی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست از چهارمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری تهران امروز چهارشنبه در مسیر 130 کیلومتری تهران- کرج- گچسر- دیزین- میگون- فشم با حضور رکابزنان 14 تیم برگزار شد که در نهایت "لیباردو نینو کورده دور" از تیم لتوآ مالزی با زمان 3 ساعت و 49 دقیقه و 59 صدم ثانیه قهرمان شد. امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد اسلامی و قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز هم با زمان مشابه نفر نخست در رده دوم و سوم ایستادند.

"جین شان ژائو" به عنوان ناظر ضد دوپینگ و "ژان پیر کوپه نول"  بلژیکی به عنوان ناظر داوری اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در این تور حاضر شدند. مرحله دوم این تور بین المللی پنجشنبه پنجم خردادماه در مسیر ایوانکی- گرمسار- سمنان- شهمیرزاد- چاشم به مسافت 155 کیلومتر برگزار خواهد شد.

چهارمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری تهران با حضور 6 تیم خارجی و 8 تیم داخلی در 5 مرحله و با طی مسافت 695 کیلومتر از چهارم تا هشتم خردادماه پیگیری می شود.

کد مطلب 1319025

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