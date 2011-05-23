اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم تیراندازی با کمان مبین قم در مسابقات لیگ تیراندازی با کمان باشگاه‌های کشور برابر تیم هیئت شهرکرد به برتری دست یافت.



مسابقات لیگ باشگاه‌های تیراندازی با کمان کشور در مسافت 70 متر رشته ریکرو با حضور ‪۱۶ تیم برگزار شد که طی آن تیم تیروکمان مبین قم در نخستین مسابقه با حساب 5 بر صفر از سد هیئت شهرکرد گذشت اما در دیگر دیدار با همین نتیجه به تیم کیش باخت.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، امسال مسابقات لیگ تیراندازی با کمان باشگاه‌های کشور با شرکت 16 تیم به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود و در این بین تیم قم با ترکیبی از برترین‌ کمانداران فعال در هیئت تیروکمان قم و همچنین چهره‌های مطرحی که در هیئت جانبازان و معلولان استان قم فعالیت می‌کنند، در لیگ تیروکمان کشور حضور یافته است.



در مسابقات امسال لیگ تیراندازی با کمان باشگاه‌های کشور علاوه بر مردان کماندار قم، تیم‌های تیراندازی با کمان کیش، البرز، انصار،‌ خیریه عمل،‌ شهرکرد، فولاد ماهان سپاهان، گیلان، تیرانا، فارس، خراسان جنوبی، جهاد کشاورزی زنجان، همدان، مخابرات استان مرکزی، کرمان و مقاومت حضور دارند.



تیم‌های انصار، فولاد ماهان سپاهان و تیرانا در پایان رقابت‌های دو دور اول مسابقات لیگ باشگاه‌های تیراندازی با کمان کشور، با کسب دو پیروزی در صدر جدول قرار گرفتند.



پیروزی شطرنج‌بازان قم در مسابقات شطرنج دانش‌آموزان دختر کشور



تیم دختران دانش‌آموز استان قم در آغاز شطرنج قهرمانی دختران مدارس سه مقطع تحصیلی کشور مقابل حریف خود به پیروزی رسید.



در این دوره از مسابقات 490 نفر از دانش آموز مناطق مختلف کشور در قالب 22 تیم منتخب به مدت چهار روز باهم به رقابت می‌پردازند و تیم دختران قم در نخستین مسابقه خود با حساب 4 بر صفر از سد تیم شطرنج دانش‌آموزان استان لرستان گذشت.



در مسابقه افتتاحیه در شطرنج مقطع ابتدایی، تیم منتخب دانش آموزان همدان موفق شد با نتیجه ‪ ۲.۵ بر ‪ ۱.۵ بر تیم شهرستانهای تهران پیروز شود، همچنین تیم منتخب گیلان با نتیجه 4 بر صفر تیم زنجان را شکست داد، ضمن اینکه نفرات برتر این مسابقات در سه مقطع تحصیلی برای حضور در مسابقات قهرمانی شطرنج دانش آموزان جهان معرفی خواهند شد.



حضور موفق موتورسواران قمی در مسابقات کشوری



سه موتورسوار قمی از رقابت‌های موتورکراس قهرمانی کشور با کارنامه‌ای موفق به قم بازگشتند.



مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور با شرکت برترین‌های این رشته ورزشی پرطرفدار از استان‌های مختلف کشور به میزبانی هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان کرمان در شهر رفسنجان برگزار شد و طی آن سه موتورسوار قمی نیز در این مسابقات حضور داشتند که این سه نماینده موتورسواری قم میلاد یدملت، علی خطیب‌زاده و احسان حضرتی بودند که در پایان حضرتی و یدملت در بین پنج نفر برتر کشور قرار گرفتند.



این چهارمین دوره مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور بود که در آن بیش از 180 موتورسوار از 21 استان کشور حضور داشتند و برای کسب عناوین برتر کلاس‌های مختلف به رقابت پرداختند و در پایان میلاد یدملت در کلاس 85 سی سی توانست عنوان پنجم را کسب کند.



این دوره از پیکارهای موتورکراس قهرمانی کشور بر اساس اعلام فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی در دو رده بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار شد و طی آن احسان حضرتی موتورسوار با سابقه قمی در کلاس 125 سی‌سی موفق به کسب مقام چهارم شد اما علی خطیب‌زاده بین 10 نفر برتر قرار گرفت.

