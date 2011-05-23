مجسمه مرحوم رحیم مؤذن زاده در اردبیل رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های روز اردبیل با مدیران اظهار داشت: این تندیس در میدان توحید اردبیل نصب و پرده برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون این تندیس در حال آماده سازی نهایی است، اضافه کرد: مرحوم موذن زاده اردبیلی از چهره های ماندگار و دینی استان و کشور بوده و تلاش می شود در سالهای آینده با برگزاری همایشها و کنگره های مختلف از مقام این شخصیت برجسته تجلیل شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه تاکنون جشنواره اذان با نام ایمن چهره ماندگار برگزار شده است، افزود: برای تجلیل از این چهره ملی باید تاکنون فعالیتها و برنامه های بیشتری صورت می گرفت.

وی همچنین با اشاره به اجرای برنامه های مختلف همزمان با روز اردبیل ابراز داشت: اردبیل در جهان تشیع جایگاه خاصی داشته و تبیین خدمات آن به اسلام و ایران اهمیت والایی دارد که روز اردبیل فرصت مناسبی در ارائه این خدمات است.

به گفته صابری روز اردبیل برابر با چهارم مرداد ماه همزمان با اعلام مذهب رسمی تشیع توسط شاه اسماعیل صفوی اول انتخاب شده و طی دو سال گذشته برنامه هایی در این زمینه به مرحله اجرا درآمده است.

وی تصریح کرد: همزمان با روز اردبیل علاوه بر پرده برداری از مجسمه مرحوم شیخ رحیم مؤذن زاده اردبیلی، کتاب معرفی توانمندیهای استان اردبیل نیز رونمایی خواهد شد.

استاندار اردبیل در پایان خاطر نشان کرد: همایشی با حضور شخصیتهای برجسته دینی، علمی، هنری، ورزشی، ادبا و... و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان از دیگر برنامه های این روز خواهد بود.

گفتنی است بنا به گفته مسئولان استان همزمان با روز اردبیل، جشن ملی ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی نیز با حضور رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، برخی از سفرای کشورهای اسلامی و سایر کشورها در اردبیل برگزار خواهد شد.

