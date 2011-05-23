شناسایی مرزهای 1967 شرط ورود ما به مذاکرات صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یاسر عبد ربه در واکنش به سخنان اخیر "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت : موافقت ما با ازسرگیری مذاکرات صلح مشروط به عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 1967 است.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت : در صورتی که اسرائیل بخواهد حقوق ملت فلسطین را زیر پا بگذارد؛ ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هرگز وارد مذاکرات سیاسی با اسرائیلی ها نخواهد شد.

عبد ربه درباره اظهارات اخیر اوباما که گفته بود مرزهای 1967 ممکن است نسبت به گذشته تفاوت پیدا کند، اظهار داشت : ما از طریق سخنرانی ها مذاکره نمی کنیم و اگر اسرائیل واقعا در مذاکرات صلح جدی است باید مرزهای 1967 را به رسمیت بشناسد.

خاطرنشان می شود اوباما شب گذشته در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی ادعا کرد که تشکیل کشور مستقل فلسطین باید بر اساس مبادله اراضی انجام شود که در این صورت مرزهایی متفاوت با مرزهای 1967 به وجود خواهد آمد و فلسطین باید با مصر و اردن هم مرز باشد. در همین راستا نتانیاهو چند روز پیش نیز طی یک سخنرانی گستاخانه اعلام کرد رژیم صهیونیستی هرگز مرزهای 1967 را به رسمیت نمی شناسد.