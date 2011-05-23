کلنگ احداث 3 طرح بزرگ عمران روستایی در سلماس به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین طرح آسفالت محور سلماس- سیلاب به طول پنج هزار و 200 متر بوده که با بهره برداری از این طرح اهالی شش روستای شهرستان سلماس از راه مناسب و استانداری برخوردار خواهند شد .

برای اجرای این طرح پنج میلیارد و 229 میلیون ریال هزینه پیش بینی شده که طی مدت یک سال اجرا می شود .

همچنین طی امروز احداث سد مخزنی "دیرعلی" که با 4.5 میلیون متر مکعب آب قابل تنظیم، در مرحله بهره برداری، آب مورد نیاز دو هزار و 600 هکتار از مزارع پایین دست سد را تامین خواهد کرد .

برای اجرای این طرح 17 میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده که در مدت سه سال اجرا می شود .

طرح گاز رسانی به شش روستا در محور روستای "سیلاب" است که برای اجرای آن افزون بر 90 کیلو متر لوله گذاری و تاسیسات فنی اجرا می شود .

برای اجرای این طرح نیز که گاز خانگی بالغ بر دو هزار خانوار را تامین می کند بیش از 62 میلیارد ریال سرمایه گذاری می شود .

به همین مناسبت امروز همچنین سالن چند منظوره ورزشی روستای "کلشان"' از توابع شهرستان سلماس افتتاح و به بهره برداری رسید .

برای اجرای این طرح که در 855 متر مربع زیر بنا احداث و تکمیل شده است که بالغ بر سه میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است .