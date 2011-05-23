کلنگ احداث 3 طرح بزرگ عمران روستایی در سلماس به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین طرح آسفالت محور سلماس- سیلاب به طول پنج هزار و 200 متر بوده که با بهره برداری از این طرح اهالی شش روستای شهرستان سلماس از راه مناسب و استانداری برخوردار خواهند شد.
برای اجرای این طرح پنج میلیارد و 229 میلیون ریال هزینه پیش بینی شده که طی مدت یک سال اجرا می شود.
همچنین طی امروز احداث سد مخزنی "دیرعلی" که با 4.5 میلیون متر مکعب آب قابل تنظیم، در مرحله بهره برداری، آب مورد نیاز دو هزار و 600 هکتار از مزارع پایین دست سد را تامین خواهد کرد.
برای اجرای این طرح 17 میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده که در مدت سه سال اجرا می شود.
طرح گاز رسانی به شش روستا در محور روستای "سیلاب" است که برای اجرای آن افزون بر 90 کیلو متر لوله گذاری و تاسیسات فنی اجرا می شود.
برای اجرای این طرح نیز که گاز خانگی بالغ بر دو هزار خانوار را تامین می کند بیش از 62 میلیارد ریال سرمایه گذاری می شود.
به همین مناسبت امروز همچنین سالن چند منظوره ورزشی روستای "کلشان"' از توابع شهرستان سلماس افتتاح و به بهره برداری رسید.
برای اجرای این طرح که در 855 متر مربع زیر بنا احداث و تکمیل شده است که بالغ بر سه میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری که به منظور شرکت در جشن های سالگرد آزادی خرمشهر و آیین های افتتاح و کلنگ زنی طرحهای عمرانی شهرستان سلماس و خوی وارد آذربایجان غربی شده است، با مسئولان و مردم روستاهای شهرستان سلماس از نزدیک دیدار و گفت و گو کرد.
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