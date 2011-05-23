80 پرونده مفاسد اقتصادی روی میز دادستان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای بعداز ظهر دوشنبه در نشست خبری در مورد رعایت حقوق زنان در دادگاههای کشور گفت: برای حمایت و رعایت از حقوق زنان در دادسراها و دادگاهها مشاوران زن گذاشته ایم ولی برخی از پرونده ها نیاز به دقت و مدت بیشتری دارند به عنوان مثال زن و شوهری که با هم اختلاف دارند و برای طلاق تفاهم ندارند بر اساس قانون، دادگاه ابتدا باید نسبت به صلح وسازش بین آنها اقدام کند و همچنین باید داور هم تعیین شود لذا مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها طولانی می شود.

وی افزود: حضور مستشاران زن در دادگاهها و همچنین معاضدت های قضایی توسط بخش خواهران توانسته است بسیاری از دغدغه های زنان در دادگاهها را رفع کند.

نمی توانم در مورد اتهامات همسر دکتر فاطمی توضیح دهم

سخنگوی دستگاه قضا در مورد خبر آزادی همسر دکتر فاطمی گفت: این خانم بر اساس اتهاماتی که از نظر قانونی نمی توانم بگویم بازداشت شده است و چندی پیش با قرار آزاد شد ولی پرونده در حال رسیدگی است .

تخلفات رئیس جمهور در حال پیگیری است

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که دستگاه قضا بر اساس قانون اساسی در مورد نامه ای که از سوی مجلس به قوه قضائیه با عنوان تخلفات رئیس جمهور از قانون ارائه شده است چه اقدامی انجام داده گفت: تخلفات رئیس جمهور در مسیر رسیدگی قرار دارد و یک مورد نبوده و هر کدام از موارد در بخش های خاص خودش در حال پیگیری است.

دادستان کل کشور در مورد پرونده جدید فائزه هاشمی که در دادستانی تهران تشکیل شده، گفت: مطالبی که وی در یک مصاحبه عنوان کرده قابل پیگیری بود و دادستان تهران هم او را احضار کردند. وی در صورت حضور اگر دفاعیه اش قانع کننده باشد با قرار آزاد می شوند و اگر قانع کننده نبود برخورد دیگری با او انجام خواهد شد. پرونده های دیگر این خانم هم در حال پیگیری است.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که به تازگی صد نفر از نمایندگان مجلس در مورد قطعی های مکرر سیم کارت های همراه اول اعتراض کرده اند، گفت: اگر مجلس به این نتیجه رسید که جرمی اتفاق افتاده توسط کمیسیون اصل 90 به دستگاه قضا اعلام می شود و سازمان بازرسی وارد شده و پیگیری می کند ولی هنوز چیزی اعلام نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد برخی از ابهامات مطرح شده در آزمون تصدی امر قضا گفت: سال قبل اعلام شد گروهی برای ثبت نام دانشگاه قضا ثبت نام کنند، تعدادی انصراف داده و تعدادی هم قبول شدند. در مرحله دوم قبول شدگان می بایست مصاحبه می شدند که گروهی در مصاحبه رد شده و تعدادی قبول شدند. 90 نفر از رد شدگان اعتراض کردند و کمیته تجدید نظر تشکیل شد و دستور رسیدگی به 9 نفر از رد شدگان صادر شد که این یک امری طبیعی است.

برگزاری مجدد آزمون جذب قاضی

محسنی اژه ای از برگزاری آزمون مجدد جذب قاضی خبر داد و افزود: این آزمون در شهریور ماه امسال برگزار شده و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، شهید بهشتی و امام صادق (ع) با معدل بالای 18 می توانند بدون آزمون وارد شوند.

آخرین وضعیت پرونده معوقات بانکی

سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده معوقات بانکی گفت: حدود 50 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی اعلام شده و قرار شد دستگاه قضا در این زمینه وارد شود و از بانکها سئوال کنیم و مواردی که به صورت متقلبانه و غیر متقلبانه اقدام به اخذ وام کرده اند و اقساط را پرداخت نکرده اند، معرفی شوند.

وی افزود: بدیهی است که مسائل اقتصادی، خشکسالی، سرمازدگی و... موجب عدم پرداخت اقساط بانکی باشد که در سال 88 با تفکیک این موارد و پیگیری ها شاهد کاهش معوقات بودیم.

محسنی اژه ای افزود: امسال علاوه بر کارگروه ویژه برای بررسی معوقات بانکی شخصا به بانک مرکزی نامه نوشتم و تمام بانک های دولتی موظف شوند اگر معوقات بانکی شان از یک رقمی بالاتر رفت اعلام کنند. همچنین لیستی از معوقات بانکی از سوی بانک مرکزی به دادستانی کشور اعلام شد.

پرداخت دوباره وام به یک بدهکار با بدهی هزار میلیارد تومانی توسط دولت

وی افزود: در این لیست به عنوان مثال اسامی کشاورزانی است که وام گرفته اند ولی به علت خشکسالی ها و سرمازدگی ها نتوانستند اقساط را پرداخت کنند. همچنین بخشی دیگر از معوقات افرادی هستند که در قالب بنگاههای زودبازده وام گرفته ولی نتوانسته اند بنگاههای خود را به سوددهی برسانند. برخی دیگر هم از رانت استفاده کردند و حال مدعی شده اند به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند قسط بدهند و باز هم از بانک وام گرفته اند که این افراد زیر 50 نفر هستند. به عنوان مثال در یک مورد هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم و خود دولت به این شخص دوباره وام داده و اعلام کرده است این شخص تولید خوبی داشته و می تواند به سوددهی برسد.

وی افزود: هم اکنون 80 پرونده از مفسدان اقتصادی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در حال پیگیری است.

پرونده جاسوسان آمریکایی در حال رسیدگی

سخنگوی دستگاه قضا در مورد رسیدگی به پرونده 30 جاسوس دستگیر شده آمریکایی گفت: پرونده این افراد در دست رسیدگی در دادسرا است و کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی در حال بررسی پرونده هستند.