50 درصد آمریکایی ها موافق قطع کمک به تل آویو هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، بر اساس نظرسنجی که کانال دوم تلویزیون رژیم اسرائیل از مردم کشورهای آمریکا، انگلیس و امارات متحده عربی انجام داد، مشخص شد که 27.9 درصد از آمریکایی ها شرط پیشرفت در مذاکرات را برای ادامه کمکها کشورشان به اسرائیل ضروری دانستند و حدود 24.1 درصد هم ضرورت قطع کمکها را خواستار شدند که در مجموع پنجاه درصد خواستار توقف کمکهای آمریکا به اسرائیل هستند.

در انگلستان هم 24 درصد از تحریم کالاهای اسرائیلی حمایت کردند و هشت درصد هم کالاها را تحریم می کنند.این درحالی است که 47 درصد مردم امارات متحده عربی معتقدند که حل مشکل میان اسرائیل و فلسطین منجر به صلح میان کشورشان با رژیم اشغالگر قدس می شود.