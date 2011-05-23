هزار همدانی عضو مجمع خیرین مدرسه ساز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فریده نعیمی ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که در آستانه برگزاری سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز این استان برگزار شد، گفت: از این تعداد 570 خیر به طور مستقیم در امر مدرسه سازی مشارکت دارند.

وی اظهار داشت: 430 خیر دیگر نیز از جامعه فرهنگیان استان همدان هستند که ماهانه بخشی از حقوق خود را به امر مدرسه سازی اختصاص می دهند.

نعیمی با اشاره به اینکه مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان نمایندگی منطقه دو کشور را در این زمینه عهده دار است، گفت: استان های تهران، سمنان، قزوین، مازنداران، گلستان و همدان در منطقه دو قرار گرفته اند.

وی با اشاره به برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی با هدف نکوداشت مقام خیرین مدرسه ساز استان همدان، گفت: بر اساس آمار جمع آوری شده بیش از 410 هزار نفر در این همایش شرکت کردند.

نعیمی با بیان اینکه سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در شهرستان های استان همدان برگزار شده است، گفت: سیزدهمین جشنواره استانی با حضور مسئولان کشوری پنجم خرداد ماه در همدان برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: مجمع خیرین مدرسه ساز استان همدان به عنوان مجمع برتر در کشور انتخاب شده است.