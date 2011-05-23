اجرای قطعی حکم قصاص آمنه/ حکم بقایی در مرحله تجدید نظر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری بعداز ظهر دوشنبه با بیان اینکه مجازات در اسلام حتی به نفع مجرم است، گفت: حکم قصاص آمنه قطعاً اجرا می‌شود و تنها به دلیل آنکه قصاص عضو کمی مشکل‌تر از قصاص نفس است اجرای این حکم به تعویق افتاد.

وی افزود: برخی این حکم را خلاف حقوق بشر می‌دانند اما کافی است خود را به جای این دختر دانشجوی جوان بگذاریم که پدر و مادرش برای او هزاران آرزو داشتند اما جوانی از روی هوا و هوس و انگیزه‌های دنیوی به دلیل رد پیشنهاد ازدواج مقدار زیادی اسید تهیه می‌کند و این دختر را برای سالیان دراز دچار مشکل می‌کند.

اژه ای ادامه داد: آیا انصافاً این قصاص می تواند دردی را که این دختر کشیده و تا آخر عمر باید تحمل کنند جبران کند.

وی افزود: اگر این دختر ازدواج کند و مادر بچه‌‌ای شود این کودک هرگاه به صورت مادرش نگاه می‌کند این درد را دوباره تازه خواهد کرد. این گناه بزرگ را نمی‌توان جبران کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح اوضاع آمنه گفت: این دختر 19 بار زیر تیغ جراحی قرار گرفته و بارها رنگ غربت را تحمل کرده است. من از لحاظ عاطفی حق را به او می دهم برای همین تاخیر قصاص را پیگیری کردم که عنوان شد باید تمهیدات اندیشیده شود که ضایعات دیگری برای فرد متهم به وجود نیاورد.

وی در پاسخ به انتقادات افرادی که این حکم را خلاف حقوق بشر می‌دانستند گفت: آیا این فرد جزو بشر نیست؟ آیا حقوق او ضایع نشده است؟ مگر می‌شود دردی را که این خانم تحمل کرده است را جبران کرد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش بودجه قوه قضائیه گفت:‌ امسال با مساعدت دولت، مجلس و مسئولان بودجه قوه قضائیه نسبت به سنوات گذشته افزایش پیدا کرده اما همچنان به لحاظ بودجه عقب ماندگی‌هایی داریم.

وی با اشاره به افزایش بودجه عمرانی قوه قضائیه ادامه داد: امیدوارم این افزایش در جهت رضایت مردم استفاده شود.

تا زمانی که قانون منع استفاده از ماهواره پابرجاست باید اجرا شود

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جمع‌آوری ماهواره‌ها در ماه‌های اخیر گفت: منع استفاده از ماهواره جز در موارد خاص قانون است و با متخلفان برخورد می‌شود. نیروی انتظامی در مواردی که این جرم آشکار است برخورد می‌کند و در مواردی که غیرمشهود باشد با حکم قضائی وارد عمل خواهد شد و تا زمانی که این قانون پابرجاست باید اجرا شود.

وی افزود: حضور نیروی انتظامی با مجوز قوه قضائیه تجاوز به حریم مردم محسوب نمی‌شود و بلامانع است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا سرعت عملی که در برخورد با توهین کنندگان به فائزه هاشمی شده بود در برخورد با وی اعمال نمی‌شود در حالی که وی پرونده‌ای در رابطه با توهین به مسئولان کشور دارند، گفت: در مورد دوم نیز برخورد شده است اما انتظار از قوه قضائیه این است که طی یک هفته به همه موارد پاسخ داده شود حتی در مورد توهین کنندگان به فائزه هاشمی هنوز حکم قطعی صادر نشده است و در مراحل رسیدگی است. پرونده خانم هاشمی نیز در همین مرحله است.

وی در مورد برخی شایعات مبنی بر سیاسی بودن حکم سارقان مسلح اصفهان گفت: برای هفت نفر از مجرمان این پرونده در دادگاه بدوی حکم صادر شد و احکام قطعی اجرایی شد. این افراد هیچکدام سابقه سیاسی و عضویت در احزاب سیاسی را نداشتند که بتوان آن را سیاسی دانست.

حکم بقایی در مرحله تجدید نظر است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری برای بقایی و اظهار نظر وی در خصوص رای دادگاه که عنوان شده بود آن را قبول ندارد، گفت: این که کسی عنوان کند قانون را قبول ندارم و برای آن تن به اجرای آن نمی‌دهم قابل قبول نیست اما این حکم در مرحله تجدید نظر است و تا نهایی نشود امکان اجرایی شدن ندارد و حضور وی تا زمان نهایی شدن حکم خلاف قانون نیست.

بازداشت 6 نفر در ارتباط با پرونده سی دی ظهور نزدیک است

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت متهمان سی‌دی ظهور نزدیک است، گفت: 6 نفر در این رابطه باز داشت شدند که سه نفر از آنها پس از اتمام تحقیقات با قرار وثیقه آزاد شده و سه نفر هنوز بازداشت هستند و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.