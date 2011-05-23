شعارهای انقلاب اسلامی عالمگیر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در دیدار ده‌ها تن از خواهران طلبه مدرسه علمیه معصومیه قم گفت: حفظ روحیه ایمانی و جهادی برای تداوم انقلاب اسلامی بسیار ضروری است.



وی ابراز داشت: اگر این روحیه جهادی و ایمانی در ملت ما وجود نداشت دشمنان قبل از اینکه به افغانستان و عراق حمله کنند به ایران حمله می کردند و سراغ ما می آمدند.



استاد برجسته حوزه با شاره به سفر امسال خود به تانزانیا گفت: امروز شعارهای انقلاب اسلامی و فرهنگ اسلامی عالمگیر شده است؛ من در سفری که به تانزانیا داشتم در استقبال از ما شعار«خامنه ای کوثر است؛ دشمن او ابتر است» سر می دادند که نشان می دهد شعارهای انقلاب عالمگیر شده است.



این مرجع تقلید افزود: ما در طول تاریخ زیر سلطه استکبار و استبداد بودیم اما به واسطه قیام امام مردم ایران از زیر استبداد سلاطین بیرون آمد و خودش را نجات داد.



وی تاکیدکرد: سلطنت از دید اسلام نامشروع و بی معنا است زیرا سلاطین جز خوشگذرانی و تجمل گرایی کار دیگری نداشتند و غرق در لذات مادی بودند.



آیت الله نوری همدانی تصریح داشت: رهبری مدبر، شجاع و با تقوا در طول انقلاب اسلامی سبب شده است تا کشور از خطرات مصون بماند.



بیدار اسلامی دنباله انقلاب اسلامی ایران است



وی با بیان اینکه ما با دشمنانی همانند صهیونیستها و اوباما و ... مواجه هستیم ابرازداشت: کشورهای اسلامی امروز از خواب بیدار شده و در مصر و تونس وادرن و عربستان و ... قیام کرده اند و این بیداری دنباله بیداری انقلاب اسلامی در ایران است.



این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز زن و میلاد حضرت زهرا(س) اظهار داشت: در گذشته دیکتاتورها زنان را یا در خانه محصور می کردند و یا عده ای را به سبک غربی تربیت می کردند تا جامعه را به فساد بکشاند.



وی تاکیدکرد: به برکت انقلاب اسلامی امروز زنان در جامعه حضور دارند و می توانند به پیشرفت مادی و معنوی برسند.



نگاه غرب به زن



نوری همدانی تاکیدکرد: نگاه غرب به زن نگاهی ابزاری است و مشکلات زیادی امروز دامنگیر زنان غربی به علت همین نوع نگاه شده است.