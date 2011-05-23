شهرک خصوصی مواد غذایی در استان قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم عصر دوشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان که در استانداری برگزار شد، اظهارداشت: با حمایت جدی از واحدهای تولیدی موفق و جذب سرمایه گذاری خارجی برای ایجاد اشتغال استان تلاش می کنیم.

وی افزود: جذب سرمایه خارجی علاوه بر معرفی ظرفیت های استان موجب بهره مندی مردم از محصولات با کیفیت خواهد شد.

عجم از مسئولان اجرایی هم خواست برای تسریع در روند سرمایه گذاری زمان تشریفات گمرکی را کاهش دهند.

استاندار قزوین یادآورشد: آنچه برای ما مهم و در اولویت قرار دارد جذب سرمایه گذاری خارجی در تولیدات محصولات غذایی است با برند حلال که بسیار مهم و قابل توجه دنیای اسلام و حتی جوامع غیراسلامی است.

وی بیان کرد: با اعتباری که احکام اسلامی و دینی در بین جوامع کسب کرده توجه مردم دنیا به این موضوع بیشتر شده و برای اجرای این طرح یک هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری پیشنهادی استان است که با شریک خارجی ایجاد خواهد شد.

عجم تصریح کرد: چون طرح بسیار عظیم و مهم است در حال آماده کردن مقدمات کار هستیم و چون در گذشته سبقه کم کاری از سوی سرمایه گذاران اتفاق افتاده این موضوع را بدقت و کارشناسی دنبال می کنیم.

در این جلسه احداث شهرک خصوصی سرمایه گذاری خارجی بویژه ساخت شهرک خصوص صنایع غذایی در استان بررسی شد.