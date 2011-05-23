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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۱۸

آئین گرامیداشت آزادسازی خرمشهر در زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مراسم گرامیداشت سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر ظهر دوشنبه در مسجد محمدباقر العلوم دانشگاه زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جانباز خلبان سردار دکتر یدالله واعظی با بیان اینکه هر آنچه در جریان جنگ و دفاع هشت ساله سپری شده است نیاز به بازخوانی، بازشناسی و بررسی دارد گفت: پس از طی کردن این مراحل باید هرآنچه را که دریافت کرده‌ایم، سازماندهی کرده و برای نهادینه شدن آنها برنامه‌ریزی صحیح کنیم زیرا می‌توانیم بدین طریق از شهادت، شهید و ارزش‌های والای آنها پیروی صحیح داشته باشیم.
 
وی افزود: دشمن علیرغم داشتن امکانات ظاهری، دچار شکست سنگینی در این عملیات شد و کسب موفقیت‌ها تنها در سایه برخوردار بودن از ادوات سنگین جنگی نیست بلکه فیض الهی تعیین کننده نهایی است.
 
سردار واعظی ادامه داد: فیض الهی که فاتحان خرمشهر را مدد رسانده، در همه حال ساری و جاری است و در هر زمان کسی بخواهد در راه خدا قدم بردارد، شامل عنایت خداوندی خواهد شد.
 
این جانباز جنگ تحمیلی و آزاده دلاور زنجانی با بیان اینکه آزادسازی خرمشهر، عظمت، ایثار و مقاومت ملت ایران را به دنیا نشان داد، تاکید کرد: این روز یکی از حوادث بسیار مهم برای کشور ماست و خاطره آن در دل و جان ایرانیان جاودان خواهد ماند.
 
سردار واعظی  گفت: این حماسه عظیم، افتخار و امتحان الهی برای ملتی بود که تلاش می‌کردند آزاد و سربلند در زیر پرچم ناب محمدی زندگی کنند و نیز مظهر استقامت و دلیرمردی ملت ایران بود. 
کد مطلب 1319130

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