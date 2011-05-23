آئین گرامیداشت آزادسازی خرمشهر در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جانباز خلبان سردار دکتر یدالله واعظی با بیان اینکه هر آنچه در جریان جنگ و دفاع هشت ساله سپری شده است نیاز به بازخوانی، بازشناسی و بررسی دارد گفت: پس از طی کردن این مراحل باید هرآنچه را که دریافت کرده‌ایم، سازماندهی کرده و برای نهادینه شدن آنها برنامه‌ریزی صحیح کنیم زیرا می‌توانیم بدین طریق از شهادت، شهید و ارزش‌های والای آنها پیروی صحیح داشته باشیم.



وی افزود: دشمن علیرغم داشتن امکانات ظاهری، دچار شکست سنگینی در این عملیات شد و کسب موفقیت‌ها تنها در سایه برخوردار بودن از ادوات سنگین جنگی نیست بلکه فیض الهی تعیین کننده نهایی است.



سردار واعظی ادامه داد: فیض الهی که فاتحان خرمشهر را مدد رسانده، در همه حال ساری و جاری است و در هر زمان کسی بخواهد در راه خدا قدم بردارد، شامل عنایت خداوندی خواهد شد.



این جانباز جنگ تحمیلی و آزاده دلاور زنجانی با بیان اینکه آزادسازی خرمشهر، عظمت، ایثار و مقاومت ملت ایران را به دنیا نشان داد، تاکید کرد: این روز یکی از حوادث بسیار مهم برای کشور ماست و خاطره آن در دل و جان ایرانیان جاودان خواهد ماند.



سردار واعظی گفت: این حماسه عظیم، افتخار و امتحان الهی برای ملتی بود که تلاش می‌کردند آزاد و سربلند در زیر پرچم ناب محمدی زندگی کنند و نیز مظهر استقامت و دلیرمردی ملت ایران بود.