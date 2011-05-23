سن ملاک دعوت به تیم ملی نیست/ مشکل خاصی با دایی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصرتی در حاشیه تمرین عصر امروز تیم ملی ضمن بیان این مطلب افزود: شرایط سنی ملاک ارزیابی خوبی برای دعوت بازیکنان به اردوی تیم ملی نیست و به نظر من آمادگی جسمانی و شرایط زندگی عوامل مهمتری هستند.

وی اضافه کرد: رایان گیگز در سن 38 سالگی یک بازیکن تاثیرگذار برای منچستریونایتد است و نمی توان نقش او را در موفقیت این تیم نادیده گرفت.

نصرتی اضافه کرد: کی‌روش و همکارانش هفته‌های پایانی لیگ را به طور کامل زیر نظر گرفتند و به نظر من شایسته ترین‌ها را به اردوی تیم ملی دعوت کردند.

وی با تاکید براینکه در لیگ دهم عملکرد قابل قبولی داشته است، تصریح کرد: امسال برای تیم تراکتورسازی 6 گل زدم و بهترین خط دفاعی لیگ را داشتیم و این شانس را برای خود متصور بودم که به اردوی تیم ملی دعوت شوم.

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص درگیری‌اش با آندرانیک تیموریان و مسائلی که با هواداران تراکتورسازی در هفته‌های پایانی لیگ داشته است، گفت: فکر می‌کنم عده‌ای دوست نداشتند پیشرفت‌های تراکتورسازی را ببینند و حواشی برای تیم ایجاد کردند. در این بین برخی از تماشاگران هم تلاش کردند تا در روند حرکتی تیم خلل وارد کنند که خوشبختانه لیگ را با یک پیروزی خوب به پایان رساندیم.

نصرتی اضافه کرد: اینها حتی به من تهمت زدند که دلم با تیم نیست و برای تیم کم فروشی می‌کنم ولی این حرف‌ها هرگز در من تاثیری ایجاد نکرد و باعث دلسردی‌ام نشد. با وجود همه این حرف و حدیث‌ها نتایج بسیاری خوبی در لیگ کسب کردیم و بهترین خط دفاع را داشتیم.

وی در خصوص درگیری‌اش با آندرانیک تیموریان گفت: مسئله خاصی نبود و تنها مسئله کوچکی بین ما در گرفت که چنین مسائلی هزار بار می‌تواند بین بازیکنان رخ دهد.

نصرتی در خصوص اینکه فصل آینده با چه تیمی به میدان خواهد رفت، گفت: تاکنون از هیچ تیمی پیشنهاد نداشته‌ام و منتظر خواهم نشست تا به بهترین پیشنهاد پاسخ مثبت بدهم.

وی در خصوص اینکه آیا اختلافش با علی دایی برطرف شده و احتمال دارد در فصل آینده به پرسپولیس بیاید، اضافه کرد: مشکل خاصی با دایی ندارم و اعتقاد دارم او افتخار و شناسنامه فوتبال ایران است. به نظر من یکسری سوتفاهم‌های بین من و دایی بوجود آمد و متاسفانه ایشان به من کم لطفی کرد. من برای علی دایی احترام خاصی قائلم و برای او آرزوی موفقیت می‌کنم.

نصرتی در پایان با بیان اینکه تراکتورسازی می توانست در لیگ دهم نتایج بهتری کسب کند، اظهار داشت: ما می توانستیم حتی در مکان‌های بالاتر از جدول قرار بگیریم چرا که از 55 امتیازی که کادر فنی پیش بینی کرده بود، توانستیم 57 امتیاز بگیریم ولی یک مقدار مسائل جانبی و بالارفتن توقعات باعث شد تا نتوانیم به آنچه که شایستگی‌اش را داشتیم دست پیدا کنیم.