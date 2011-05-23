به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید علی موسوی در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: کارگاه آموزشی فرقه شناسی به مدت 10 روز در کانون فرهنگی و هنری شهدا شهرستان الشتر برگزار شد.
وی ادامه داد: تعمیق بخشی به نوع نگاه و تفکر دینی مخاطبان پیرامون موضوع دشمن شناسی و راهکارهای مبارزه با آن از دیدگاه اسلام، پرورش جوان مسجدی جهت تنزیه سازی معارف دینی از افکار التقاطی مرتبط با خرافه گرایی در جامعه از اهداف برگزاری این دوره آموزشی بود.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد لرستان تصریح کرد: برگزاری چنین دورههای آموزشی در نقاط مختلف استان و با نگاه ویژه به نقاط محروم در دستور کار این دبیرخانه است.
حجتالاسلام موسوی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ نرم، فعالیت فرقههای ضاله و راههای مبارزه با این فرق در جامعه، بیان داشت: ارتقاء بصیرت عمومی بخصوص در جوانان و نوجوانان از مهمترین راه کارهای مقابله با این فرقه های انحرافی است.
وی با اشاره به اینکه در این کارگاهها به موضوعاتی همچون اسلام شناسی، فرق اسلامی و غیر اسلامی و بحث وهابیت پرداخته میشود، تصریح کرد: این کارگاه آموزشی در شهرستان الشتر با حضور حجتالاسلام مردانی از دفتر آیتالله مکارم شیرازی برگزار شد.
نظر شما