درختان قم باید حفظ شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس حسن بختیاری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات ساختمان شورای شهر قم برگزار شد اظهار داشت: در حال حاضر باغ‌های قم با مخاطره روبرو هستند که باید سیاست گذاری در این راستا اندیشه شود تا این محدود درختان و باغ‌ها در قم حفظ شود.



وی اضافه کرد: شهرداری قم باید اقدام به خرید باغ‌های موجود در قم کند و همچنین در ایجاد فضای سبز مناسب در استان کوشش شود تا باغ پارک‌های محدود قم حفظ شود.



وی با اشاره به اینکه شهرداری باید در فصل مناسبی اقدام به جابجا کردن درختان قم کند افزود: اگر قطع درختان سطح شهر از سوی شهرداری ضروی نباشد کمیته نظارت بر قطع اشجار اجازه چنین کاری را به شهرداری نخواهد داد.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: هنگام قطع درختان توسط شهرداری، این ارگان را مکلف به کاشت سه برابری درخت در مکان دیگر می‌کنیم.



بختیاری گفت: درصورت مشاهده قطع درختان در سطح شهر مردم می‌توانند موضوع را سریعاَ به شورای شهر قم گزارش دهند.



وی اظهار داشت: ارزش درخت در منطقه کویر نسبت به مناطق شمالی کشور بسیار زیاد است بدلیل اینکه در منطقه کویری همچون قم با توجه به کمبود آب زمان و هزینه بسیاری برای رشد درخت نیاز است که امیدواریم مردم و متولیان نسبت به ارزش درختان و عمل ناپسند قطع درختان توجه ویژه‌ای داشته باشند.



یک هزار هکتار فضای سبز در قم ایجاد می‌شود



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز استان قم ۱۶ و نیم مترمربع است گفت: ‌در سال جاری ۱۰ متر مربع نیز به سرانه فضای سبز قم اضافه خواهد شد و همچنین یک هزار هکتار نیز به فضای سبز استان افزوده می‌شود.



