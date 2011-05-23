به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان در حاشیه تمرین عصر دوشنبه تیم ملی با گلایه از مسئولان ورزشگاه آزادی به جهت در اختیار قرار ندادن زمین ورزشگاه آزادی به این تیم گفت: متاسفانه مسئولان ورزشگاه آزادی با ما همکاری لازم را نداشتند و با وجود اینکه به ما قول داده بودند تا ورزشگاه آزادی را در اختیار تیم ملی قرار دهند به وعده خود عمل نکردند.

وی اضافه کرد: ورزشگاه آزادی پیش از این در چند نوبت مورد بازدید کارلوس کی‌روش قرار گرفته و قرار بود تمرینات تیم ملی در این ورزشگاه آغاز شود ولی در آخرین لحظه مسئولان ورزشگاه آزادی از این امر سر باز زدند.

وی تصریح کرد: به هر حال خوشحالم که پس از سه ماه دوندگی و تلاش فدراسیون فوتبال امروز کار تمرینات تیم ملی آغاز شد و می توانیم ملی‌پوشان را با انگیزه بالا در اختیار داشته باشیم.

ترابیان همچنین از مسئولان ورزشگاه دستگردی که امکانات آبرومندانه‌ای را برای تمرینات تیم ملی آماده کرده بودند، تشکر و قدردانی کرد.

وی در خصوص مسائل مالی فدراسیون فوتبال و پرداخت دستمزد مربیان تیم ملی نیز گفت: این مشکلات همیشه وجود داشته ولی از آنجا که تمرینات تیم ملی تعطیل بوده اینگونه اخبار و حواشی بیشتر شده است. از امروز با شروع تمرینات تیم ملی امیدوارم اخبار مثبتی از مسائل تیم ملی شاهد باشیم!

ترابیان در خصوص احتمال حضور کارلوس کی‌روش در فینال لیگ قهرمانان اروپا که قرار است روز شنبه 7 خرداد برگزار شود، اظهار داشت: کی‌روش تاکنون چیزی به ما نگفته است ولی اگر قرار باشد او این مسابقه را از نزدیک تماشا کند باید قبلا با فدراسیون فوتبال هماهنگ کند و اجازه بگیرد.

وی در پایان با ابراز خرسندی از آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی گفت: هدف ما جام جهانی برزیل است و باید تلاش کنیم تا به استانداردهای فوتبال دنیا نزدیک شویم. پیش از شروع تمرینات به بازیکنان هم گفتم که باید نهایت تلاش خود را برای رسیدن تیم ملی به جام جهانی به کار بگیرند که خوشبختانه همه بازیکنان برای رسیدن به این هدف هم قسم شدند.

سرپرست تیم ملی در خصوص سفارشی بودن برخی از بازیکنان این تیم گفت: به نظر شما آیا می شود به مربی بزرگی نظیر کارلوس کی‌روش بازیکنی را سفارش کرد و اساسا آیا او چنین مربی است که بتوان بازیکنی را به او توصیه کرد؟!

دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان از عصر امروز دوشنبه در زمین چمن ورزشگاه دستگردی تهران آغاز شد.