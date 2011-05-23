نظام حقوقی کشور در اوج ترقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه حفظ نظم و صیانت از جان و مال و نوامیس مردم در هر جامعه‌ای محترم و لازم است و خصوصاً مورد تأکید اسلام قرار دارد گفت: اجرای عدالت در کنار قضاوت از پایه های محکم آئین دادرسی کیفری است و مستقیماً با حقوق و آزادی مردم ارتباط دارد.

وی افزود: هرچه آیین دادرسی و قوانین قضایی مترقی‌تر و موشکافانه‌تر باشد بطور یقین آزادی‌های مشروع و حقوق حقه مردم بهتر و بیشتر تأمین خواهد شد. نظام حقوقی در کشور ما اگرچه فراز و نشیب‌هایی را پشت سرگذارده اما اکنون بحمدالله در اوج ترقی است.

محسنی گرکانی با قرائت آیه شریفه: ان الله یا مرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل گفت: در این آیه شریفه 2 اصل از اصول حقوق بشر اسلامی بیان شده است. اصل اول مسأله اداء امانت است. البته کلمه امانت معانی وسیعی دارد و شامل امور ذی ارزش مادی و معنوی می شود. امانت تنها به امور مادی و مالی اختصاصی ندارد بلکه پست‌ها، مسئولیت‌ها، فرزندان و علمی که خدا به ما عطاء کرده همه امانتهای الهی هستند.

وی ادامه داد: اصل دوم مسأله عدالت است که رکن رکین قضاوت و پایه اصلی قضاوت، عدالت است. البته مسأله عدالت باید هم در قضاوت و هم در حکومت جریان داشته باشد. هم مجریان حکومت و هم قضات باید عادل باشند این دو ماده از اعلامیه حقوق بشر اسلام است و از زمان صدور آن تاکنون، عدالت، در کنار قضاوت و حکومت قرار گرفته است.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: آنچه افراد را سلامتی می‌بخشد تقویت سیستم ایمنی است اگر هر کدام از ما، خدای ناکرده از حدود و مرزهای الهی خارج شوید، دچار ناامنی می شویم و جامعه را با ناامنی و خطرهای بزرگ روبرو مینمائیم. یکی از مسائل مهم کشور نیز مسئله هماهنگی است که باید بین قضات و مسئولان اجرایی کشور هماهنگی لازم وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: ستون خیمه انقلاب اسلامی ولایت فقیه است و ستون قوانین جاری کشور هم ولایت فقیه است. ولایت فقیه یعنی همان ولایت امیر المؤمنین در حکومت که اکنون نیز همان ولایت باید ساری و جاری باشد.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: اگر ما از این مسئله ارزشی، سرباز بزنیم در هر مقام و مسئولیتی که باشیم سقوط می‌کنیم. در زمان امام(ره) هم بعضی پستهای مهمی داشتند و آراء بسیاری داشتند همین‌که در مقابل امام(ره) ایستادند و ولایت فقیه را زیر سؤال بردند، محو و نابود شدند.

وی ادامه داد: البته مسئله ولایت فقیه مربوط به شخص نمی‌شود و مسئله شخصی نیست بلکه باید این فرهنگ در کشور ما حفظ شود و نهادینه شود.

محسنی گرکانی با اعلام این مطب که ثروت، قدرت، ‌علم و مقام غرور می‌آورد تصریح کرد: قضات دادگاه‌های کیفری استان و قضات دیوان می‌خواهند حکومت عادلانه در جامعه مستقر شود و مسائل اسلامی در میان جامعه رواج پیدا کند. البته در کنار قضاوت، اخلاق و نحوه برخورد با مردم نیز بسیار مؤثر است. همه ما باید با رفتار عادلانه‌مان در دستگاه قضایی ایجاد جاذبه کنیم و همیشه این مسئله را در نظر داشته باشیم که این پست‌ها و مسئولیت‌ها امانتی موقتی است و همیشه ما مقام ریاست و قضاوت را نخواهیم داشت.

آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز گفت: توقعات ویژه‌ای هم نظام و همه مردم از محاکم کیفری استان تهران دارند که این محاکم با سرعت، قاطعیت، دقت و عالمانه بودن آراء به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: مسئله‌ای که ما امروز چه در دادسرها، چه دادگاه انقلاب و چه محاکم کیفری استان به آن نیازمندیم بحث استقلال قضات است. تلقی من این است که هرچه این باور یعنی استقلال قضات در صدور رأی و پایبندی به قسم و صدور آراء شرافتمندانه در مردم ما تقویت شود، موجب تقویت هرچه بیشتر نظام می‌شود. و اگر خدای نکرده یک قاضی تحت تأثیر جو سازی ها قرار بگیرد حتی اگر با نیت خدمت به نظام تصمیم‌گیری کند باورهای مردم به نظام و دستگاه قضایی تضعیف میشود و این یکی از خطرات و آسیب‌هایی است که همکاران ما را تهدید می‌کند.

آوایی تأکید کرد: البته مقصود من تصمیم‌گیری برخلاف فضاسازی و جو موجود نیست بلکه احقاق حق و صدور رأی عادلانه در همه شرایط است.