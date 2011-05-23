به گزارش خبرنگار مهر، اقدس یزدی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در ایام میلاد و ارتحال امام خمینی(ره) برای شناسایی شخصیت آن بزرگوار آنچنان که باید اقدامات مفیدی صورت نمی‌گیرد و فقط به نسبت چندین پلاکارد و اعزام کاروان به مرقد مطهر حضرت امام اکتفا می‌شود.



وی از برگزاری همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی خبر داد و گفت: نشست مقدماتی این همایش روز سه شنبه سوم خرداد ماه در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار می شود و حجت‌الاسلام فاطمی‌نیا و دختر امام خمینی(ره) در این همایش به سخنرانی خواهند پرداخت.



دبیر علمی نشست همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی افزود: از آنجا که جوانان نسل سوم حال و هوای انقلاب را درک نکرده‌اند، وظیفه خود دانستیم تا به واکاری مبانی فکری و اندیشه‌های امام برای نسل جوان بپردازیم.



یزدی با اشاره به روند برگزاری این همایش اظهار داشت: طرح این همایش را به معاونت پژوهشی دانشگاه قم ارائه دادیم که بعد از موافقت آن معاونت و سرپرست دانشگاه قم اجرایی شد.



خلاء تعلیم و تربیت اسلامی در دانشگاهها احساس می شود



وی با بیان اینکه اندیشه‌های امام خمینی(ره) دارای ابعاد مختلی است، افزود: آنچه را که امروزه خلاء آن در فضای آموزشی دانشگاه‌ها احساس می‌شود مسئله تعلیم و تربیت اسلامی است؛ البته نه به عنوان واحدهای درسی بلکه به عنوان اهداف اصلی که دین مبین اسلام از تعلیم و تربیت دارد.



یزدی اظهار داشت: مؤسسه نشر آثار و اندیشه های امام خمینی(ره) نیز در برگزاری این همایش همکاری دارد.



وی گفت: به دلیل کمبود وقت، امکان برگزاری همایش ملی در خرداد ماه امسال وجود نداشت، از این رو تصمیم گرفته شد تا نشست مقدماتی آن در روز ولادت بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار شود.



این استاد دانشگاه اضافه کرد: در این همایش میزگرد تخصصی با موضوع "مقایسه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی با فلسفه تعلیم و تربیت سکولار" با حضور اساتید برجسته برگزار خواهد شد.



یزدی با بیان همایش ملی امام خمینی(ره) و تعلیم و تربیت اسلامی در بهمن ماه برگزار می شود، افزود: کمیته اجرایی و علمی این همایش مشخص شده و برای تسهیل در اطلاع رسانی در بین علاقه مندان، وب سایتی نیز طراحی شده است.



وی تصریح کرد: مقالات ارسالی به این همایش مورد داوری قرار خواهد گرفت و بر‌ترینهای آنها در قالب مجموعه ای به چاپ می‌رسد.