جوانگرایی باید به تدریج اتفاق بیافتد/ نگران بودم دعوت نشوم

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نوری در حاشیه تمرین امروز تیم ملی با بیان این مطلب در خصوص انتقاد از دعوت بازیکنان مسن به اردوی این تیم گفت: به هر حال این نظر سرمربی تیم ملی بوده و به اعتقاد من نتیجه گیری و عملکرد تیم است که تصمیمات او را موجه میکند.
وی افزود: به اعتقاد من جوانگرایی در تیم ملی باید به تدریج صورت بگیرد و بازیکنان جوان به مرور زمان به تیم ملی اضافه شوند.
وی در خصوص دعوتش به اردوی تیم ملی گفت: از فهرست تیم ملی خوشحال شدم چرا که برخی بازیکنان به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند که حضورشان انگیزه مضاعفی را به تیم تزریق میکند.
نوری تصریح کرد: امیدوارم پاسخ اعتماد مربیان تیم ملی را بدهم و بازیکن موثری برای این تیم باشم. همه ما باید دست به دست هم بدهیم تا تیم ملی به جام جهانی برسد.
وی در خصوص عملکرد "کارلوس کیروش" در تیم ملی گفت: ما تنها یک جلسه توجیهی با کیروش داشتیم و از امروز تازه کارمان را در زمین با او شروع کردیم. این فرصتی است تا هم او و هم بازیکنان بهتر یکدیگر را بشناسند.
وی با بیان اینکه "نگران بودم به اردوی تیم ملی دعوت نشوم"، گفت: در دیدار با استقلال به دلیل بیماری بازی نکردم و به همین خاطر نگران بودم تا شاید جزو نفرات کارلوس کیروش نباشم ولی خوشحالم که به اردوی تیم ملی دعوت شدم و تلاش می کنم تا جزو 11 نفر اصلی تیم باشم.
وی در خصوص دیدار مرحله نیمه نهایی جام حذفی مقابل استقلال گفت: ما با پشتوانه هواداران و طرفداران تیم ملوان میتوانیم استقلال را شکست دهیم تا ملوان به مراحل بالاتر صعود کند و حتی بعد از 18 سال قهرمان جام حذفی شویم.
وی در خصوص فصل آینده و همراهیاش با تیم ملوان گفت: هنوز قرارداد جدیدی با این تیم امضا نکردهام اما امیدوارم تیم خوبی برای فصل آینده بسته شود و استرس سقوط نداشته باشیم و تلاش کنیم تا یکی از سهمیههای ایران در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنیم.
وی در پایان در خصوص اینکه آیا پیشنهادی از سوی پرسپولیس داشته است یا نه گفت: تاکنون هیچ پیشنهادی از سوی این تیم به من نشده ولی اگر پیشنهادی به من مطرح شود حتما به آن فکر میکنم.
دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان از عصر امروز دوشنبه در زمین چمن ورزشگاه دستگردی تهران آغاز شد.
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