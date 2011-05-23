جشنواره بادبادکها در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جشنواره بادبادکها و جنگ شادی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و سوم خردادماه فردا در محل پارک نبوت کرج برگزار می شود.

این برنامه با مشارکت شهرداری منطقه هفت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز و شبکه رادیویی البرز همزمان با روز گرامیداشت مقام زن و ولادت حضرت فاطمه الزهرا(س) برگزار می شود.

در این برنامه کودکان و نوجوانان می توانند با در دست داشتن بادبادکهای خود در این جشنواره شرکت کنند.

همچنین در حاشیه برگزاری جشنواره بادبادکها جنگ شادی نیز با اجرای موسیقی و مسابقه برای شرکت کنندگان برگزار می شود.

این جشنواره فردا ساعت 16 تا 21 در محل پارک نبوت پذیرای علاقمندان است.