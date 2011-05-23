جام قهرمانی تکواندوکاران به موزه امام هشتم اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و دبیر فدراسیون تکواندو، اعضای کادر فنی تیم ملی تکواندو به همراه یوسف کرمی، محمد باقری معتمد و کوروش رجلی عصر امروز دوشنبه در نشست صمیمی تحت عنوان "قاب رسانه" که در فرهنگسرای رسانه برگزار شد، شرکت کرده و با خبرنگاران به گفتگو پرداختند. در پایان این نشست خبری طی مراسمی، سیدمحمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو جام قهرمانی جهان را به سلطانی نماینده آستان قدس رضوی جهت اهدا به موزه بارگاه امام هشتم (ع) تحویل داد.

سیدمحمد پولادگر در این نشست اظهار داشت: تکواندو سه عنوان قهرمانی جهان خود را در ایام مبارکی به دست آورده است. این درست است که تکواندوکاران باید با قدرت در میدان مبارزه حاضر شوند ولی بخش اعظمی از افتخارات خود را مدیون توسل به ائمه اطهار هستند.

وی ادامه داد: قهرمانی جام جهانی 2000 لیون فرانسه در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، قهرمانی در جام جهانی 2011 "ارومچی" چین در ایام ولادت حضرت ابوالفضل (ع) و قهرمانی جهان در کره جنوبی در شب شهادت دخت نبی اکرم (ص) به دست آمده است و خوشحالم که در شب تولد آن حضرت جام قهرمانی را که قبل از سفر به کره وعده کسب و اهدای آن را به موزه امام هشتم داده بودیم به نماینده آستان قدس رضوی اهدا می‌کنیم.

در جریان این نشست خبری رضا مهماندوست سرمربی تیم ملی در خصوص نحوه انتخاب دو ملی پوش ایران برای بازی‌های انتخابی المپیک گفت: برای تمامی ورزشکاران ملی‌پوش کارنامه‌ای را آماده کرده‌ایم که نحوه تمرینات، نتایج کلیه مبارزات داخلی و خارجی، مدال‌های کسب شده، شرایط روحی و روانی، نظم پذیری و کلیه موارد در آن وارد می‌شود و براساس همین کارنامه و روند رو به رشدی که معتمد و کرمی در چند سال اخیر داشته‌اند برای این منظور انتخاب شده‌اند.

وی همچنین در مورد اینکه "آیا به لحاظ مالی در تیم ملی تکواندو تامین شده است یا خیر؟"، گفت: من از روز اول تکواندو را با عشق آغاز کردم و اکنون نیز با عشق و علاقه کار می‌کنم. خوشحالی ما همین است که مردم عزیز ایران را شاد می‌کنیم ولی مسئولان هم باید توجهی به نتایچ و زحمات ملی پوشان و مربیان داشته باشند.

سرمربی تیم ملی خاطر نشان کرد: اگر از کره مریخ هم دعوتنامه داشته باشیم برای مبارزه و کسب افتخار می‌رویم. کار ما افتخارآفرینی و اهتزاز پرچم مقدس ایران اسلامی است ولی سئوال من اینجاست که "آیا مسئولان هم به فکر اهتزاز پرچم ما هستند؟".

مهماندوست در جواب سئوالی مبنی بر اینکه "ساعی برای حضور در تیم ملی اعلام آمادگی کرده، آیا از وجود ایشان استفاده خواهید کرد یا خیر؟"، گفت: هادی ساعی تکواندوکار پرافتخاری است و احترام زیادی برای او قائلم ولی ورود به تیم ملی از مسیر انتخابی می گذرد.

در جریان این نشست هر کدام از اعضای تیم ملی و مسئولان فدراسیون تکواندو پاسخگوی سئوالات مختلفی بود که در مورد تیم ملی و برنامه فدراسیون از آنها پرسیده می‌شد. در پایان نشست امروز هدایایی به افتخارآفرینان تکواندو اهدا شد.