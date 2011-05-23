به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی ظهر دوشنبه در دیدار اعضای ستاد همایش نقش روحانیت و مرجعیت در دوران دفاع مقدس با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در دوران دفاع مقدس افزود: امروز همه وظیفه داریم از ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی دفاع و آن را برای آینده حفظ کنیم.



این مرجع تقلید افزود: نگهداشتن ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی بسیار مهم است، زیرا اگر روزی حادثه یا جریانی انحرافی رخ دهد، همین روحانیت و جوانان هستند که در برابر آن خواهند ایستاد و ما باید این ارزش‌ها را برای همیشه حفظ کنیم.



آیت‌الله صافی گلپایگانی با اشاره به ایثار و فداکاری‌های صورت گرفته در طی هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس امتحان بزرگی برای ملت ما بود و تاریخ کم‌نظیری را رقم زد.



دفاع مقدس سرمایه عظیمی برای جوانان است



وی با تأکید بر ثبت و ضبط حال و هوای معنوی دوران انقلاب و جنگ، آنها را سرمایه‌هایی برای نسل‌های آینده دانست و افزود:‌ هشت سال دفاع مقدس درس‌های فراوانی داشت که برای همگان آموزنده بود و حال و هوای این دوران باید برای نسل‌های آینده حفظ شود.



این مرجع تقلید نقش حوزه و روحانیت را در طول انقلاب بی‌بدیل خواند و افزود: روحانیت در دوران دفاع مقدس، نقشی اساسی و اصلی داشت و به سبب تشویق و ترغیب روحانیت و مرجعیت بود که مردم در میدان جنگ حضور می‌یافتند.



وی به تبیین دلایل حضور مردم در صحنه پرداخت و ادامه داد: دفاع از قرآن و دین هدف اصلی مردم برای مبارزه با رژیم شاهنشاهی بود که روحانیت این موضوع را به خوبی برای مردم روشن کرد و مردم به همین دلیل، حضور جدی در این دوران داشتند.‌ همچنین دفاع بی‌دریغ مردم از آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی و الهی هدف اصلی مردم برای حضور در جبهه بود.



دشمنان در جنگ ایران و عراق قدرت ایمان مردم را نادیده گرفته بودند



آیت‌الله صافی گلپایگانی به نقشه دشمنان در شروع جنگ اشاره کرد و با بیان اینکه نقشه آنان کاملاً درست و حساب شده بود ولی تنها قدرت ایمان مردم را نادیده گرفته بودند، اظهار داشت: صدام بر اساس برنامه‌ریزی که کرده بود، می‌پنداشت پس از فتح خرمشهر، فردای آن روز تهران را خواهد گرفت، ولی دفاع جانانه مردم در برابر متجاوزان باورکردنی نبود و نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد.



در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام محمود ملک‌دار رئیس ستاد همایش نقش روحانیت و مرجعیت در دفاع مقدس گزارشی از فعالیت‌های این ستاد ارائه کرد و افزود: در طول دوران دفاع مقدس حوزه و روحانیت بیش از چهار هزار شهید تقدیم انقلاب و اسلام کرده است.

