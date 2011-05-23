شش هزار نفر از کهگیلویه و بویراحمد به مرقد امام (ره) اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عنایت الله رضوی عصر دوشنبه در نشست ستاد سالگرد ارتحال امام (ره) استان، افزود: این زائران از اقشار مختلف مردم در همه مناطق این استان هستند که روز 13خرداد ماه جاری اعزام می شوند و به مدت دو روز در جوار حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) حضور دارند.

رضوی با بیان اینکه، کمیته اعزام، حمل و نقل، پشتیبانی، بهداشت و درمان، تبلیغات و امنیتی مسئولیت این اعزام را بر عهده دارند، افزود: 147دستگاه اتوبوس و بیش از 40 دستگاه خودرو سبک برای اعزام زائران در نظر گرفته شده است.

مسئول کمیته پشتیبانی ستاد ارتحال حضرت امام (ره) استان افزود: هماهنگی و اقدامات لازم از سوی کمیته پشتیبانی ستاد ارتحال حضرت امام (ره) در استان انجام شده و وظایف و میزان هزینه کرد هر یک از دستگاه های اجرایی در زمینه ایاب و ذهاب، تغذیه، اسکان، اهداء بسته های فرهنگی و سایر موارد لازم مشخص شده است.

وی بیان کرد: تلاش بر این است که اعزام زائران به صورت یکپارچه، منسجم و متمرکز در قالب یک کاروان بزرگ با مسئولیت سپاه فتح استان انجام شود.

رضوی همچنین تکریم و پاسداشت شخصیت بارز و الگوی واقعی حضرت امام خمینی (ره) را مسئولیت سنگین همه مدیران و دستگاه های مختلف اجرایی عنوان کرد و گفت: باید تلاش کرد تا سالگرد ارتحال این عارف بزرگ، به بهترین نحو و با شکوهتر از سالهای گذشته انجام شود.

معاون استاندار بیان داشت: در تمام شهرستان های استان و مراکز شهری و بسیاری از روستاها مراسم و آیین های مختلف معنوی در خصوص سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) برگزار می شود و سخنرانان پیرامون اندیشه و تفکر امام و نقش آن حضرت در شکل گیری و تداوم انقلاب به ایراد سخن خواهند پرداخت.