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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۲۲:۵۸

شش هزار نفر از کهگیلویه و بویراحمد به مرقد امام (ره) اعزام می شوند

یاسوج - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: شش هزار زائر از این استان به حرم مطهر حضرت امام (ره) اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عنایت الله رضوی عصر دوشنبه در نشست ستاد سالگرد ارتحال امام (ره) استان، افزود: این زائران از اقشار مختلف مردم در همه مناطق این استان هستند که روز 13خرداد ماه جاری اعزام می شوند و به مدت دو روز در جوار حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) حضور دارند.

رضوی با بیان اینکه، کمیته اعزام، حمل و نقل، پشتیبانی، بهداشت و درمان، تبلیغات و امنیتی مسئولیت این اعزام را بر عهده دارند، افزود: 147دستگاه اتوبوس و بیش از 40 دستگاه خودرو سبک برای اعزام زائران در نظر گرفته شده است.

مسئول کمیته پشتیبانی ستاد ارتحال حضرت امام (ره) استان افزود: هماهنگی و اقدامات لازم از سوی کمیته پشتیبانی ستاد ارتحال حضرت امام (ره) در استان انجام شده و وظایف و میزان هزینه کرد هر یک از دستگاه های اجرایی در زمینه ایاب و ذهاب، تغذیه، اسکان، اهداء بسته های فرهنگی و سایر موارد لازم مشخص شده است.

وی بیان کرد: تلاش بر این است که اعزام زائران به صورت یکپارچه، منسجم و متمرکز در قالب یک کاروان بزرگ با مسئولیت سپاه فتح استان انجام شود.

رضوی همچنین تکریم و پاسداشت شخصیت بارز و الگوی واقعی حضرت امام خمینی (ره) را مسئولیت سنگین همه مدیران و دستگاه های مختلف اجرایی عنوان کرد و گفت: باید تلاش کرد تا سالگرد ارتحال این عارف بزرگ، به بهترین نحو و با شکوهتر از سالهای گذشته انجام شود.

معاون استاندار بیان داشت: در تمام شهرستان های استان و مراکز شهری و بسیاری از روستاها مراسم و آیین های مختلف معنوی در خصوص سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) برگزار می شود و سخنرانان پیرامون اندیشه و تفکر امام و نقش آن حضرت در شکل گیری و تداوم انقلاب به ایراد سخن خواهند پرداخت.

کد مطلب 1319203

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