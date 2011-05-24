یک شهرستان جدید دیگر در استان تهران

هادی سوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر طبق برنامه های وزارت کشور محدوده جغرافیایی مناطق ابتدایی جاجرود تا انتهای بومهن در قالب شهرستانی جدید تحت عنوان پردیس تشکیل می شود.



این مسئول ادامه داد: در حال حاضر مکاتبات پیرامون تبدیل بخش مرکزی تهران به شهرستان پردیس از سوی وزارت کشور به معاون اول ریاست جمهوری انجام شده و طرح مذکور مراحل پایانی خود را می گذراند.



وی پیرامون تغییرات درونی این شهرستان جدیدالاحداث عنوان کرد: شهرستان پردیس دارای چهار دهستان و دو بخش اصلی خواهد بود که با این تغییرات بخش مرکزی تهران به مناطق "سرخه حصار" و "تلو" محدود می شود.



سوهانی پیرامون مزایای تبدیل بخش مرکزی تهران به شهرستانی مجزا بیان کرد: تبدیل بخش مرکزی تهران به شهرستانی مجزا تحت عنوان پردیس می تواند استقرار فرمانداری، حضور دیگر ادارات خدمات رسان و بودجه ای جداگانه و مشخص را به همراه داشته باشد.



بخش مرکزی تهران با مساحتی بالغ بر هزار و 378 کیلومتر مربع بر اساس مصوبه هیئت وزیران از 55 آبادی، روستا، نواحی کارگاهی، مناطق زراعی و دو شهر پردیس و بومهن تشکیل شده و محدوده جغرافیایی آن از روستای "تلو" در "سرخه حسار" آغاز و تا انتهای شهر بومهن ادامه می یابد.



این بخش 200 هزار نفری با شهرهایی همچون رودهن از شهرستان دماوند، لواسانات از شهرستان شمیرانات و روستای "مسگرآباد" از شهرستان پاکدشت دارای مرز مشترک است.