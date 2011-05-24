جاده نامناسب؛ زشتی پای طاووس "تنگه واشی"

به گزارش خبرنگار مهر، "تنگه واشی" یا "تنگه ساواشی" مکانی با جاذبه‌های گردشگری در یک کیلومتری شهرستان فیروزکوه و 130 کیلومتری پایتخت قرار گرفته که با داشتن آب و هوای مطبوع طی فصول گرم سال میزبان جمعیت کثیری از مسافران و گردشگران اغلب پایتخت نشین است. شاید بتوان جذابترین بخش سفر به تنگه واشی را حرکت در درون رودخانه ‌ای جاری در میان یک دره سنگی دانست، دالانی به طول ۳۰۰ متر و دیواره‌ های صخره‌ای بلند به ارتفاع ۱۰۰ متر محل عبور رودخانه‌ ای است که از کوه ‌های ساواشی سرچشمه گرفته و از میان دشتی سرسبز می گذرد.



تنگه واشی، بهشتی زیبا در 130 کیلومتری جهنم پایتخت



برای رسیدن به تنگه ساواشی در کیلومتر دو جاده حال دیگر چهار بانده دماوند - فیروزکوه، پس از ورود به یک مسیر فرعی و طی مسافت 9 کیلومتری روستایی با نام "جلیزجند" در حاشیه دشتی زیبا خودنمایی خواهد کرد پس از گذر از این روستا و طی مسیری چهار کیلومتری جویی سرد با آبی زلال به انتظار میهمانان اغلب تهرانی خود نشسته تا با فضایی خنک و بهشتی خود برای لحظاتی جهنم گرم، شلوغ و آلوده تابستان پایتخت را از اذهان گردشگران بزداید.



در فاصله تقریبا دو کیلومتری از تنگه نخست و گذر از دشتی زیبا به تنگه دوم می رسیم. این تنگه نیز مانند تنگه اول چشم نواز، زیبا و برای گردشگران دیدنی است، چشمه‌ های آب زلال و خنک از دیواره های صخره این مجموعه طبیعی بکر به سمت پایین روان است و در انتها، هیاهوی ریزش آبشاری خروشان مکمل و حسن ختامی بر جلوه های طبیعی تنگه واشی خواهد بود.



علاوه بر طبیعت زیبا، گیاهان دارویی و مردمانی میهمان نواز آثار تاریخی متعدد را نیز می توان در ردیف دیدنیهای تنگه واشی قرار داد چراکه یکی از سه کتیبه معروف دوره سلطنت سلسله قاجاری در این تنگه حکاکی شده و بزرگترین نقش برجسته این کتیبه‌ها، نقش شکارگاه با تصویر اسب، نیزه و شکارهایش است که در اطراف آن می ‌توان عباس میرزا، علی قلی میرزا و علی نقی میرزا پسران فتحعلی شاه و همچنین نوادگانش را در حال شکار مشاهده کرد. این کتیبه که قدمتی ۱۸۵ ساله‌ دارد به گونه ‌ای در دل کوه حک شده که از بارش باران و تابش آفتاب در امان بماند. دو کتیبه دیگر نیز در "چشمه علی" شهرری و تونل "وانا" جاده هراز قرار دارند و هر سه این آثار به دستور فتحعلی شاه و توسط سه استاد این هنر یعنی حجارباشی، نقاش باشی و معمارباشی به ثبت رسیده اند.





رنج بارزترین جلوه اکوتوریسمی استان تهران از کمبود امکانات



اما این فضای طبیعی با تمامی زیباییهای خود ادچار کمبود امکانات شدیدی هم هست؛کاستیهایی که هر یک به شکلی موجبات نارضایتی گردشگران و مشکلات متعدد اهالی را فراهم آورده است.



اصلی ترین کاستی تنگه واشی فقدان مسیر دسترسی مناسب به این منطقه گردشگری شهرستان فیروزکوه به عنوان بارزترین جلوه اکوتوریسمی استان تهران است که همچون پایی زشت حسن جمال این طاووس زیبا را تحت الشعاع خود قرار داده است.



مسیر تنگ و ترافیک طولانی شش کیلومتری گردشگران فراری از ترافیک پایتخت را به سوی خانه و کاشانه خود فراری می دهد و جالب آنکه گاه کثرت حضور وسایل نقلیه با رفتار خارج از ظوابط برخی و دنبال کردن این روش از سوی اتومبیلهای دیگر موجب انسداد جاده، یکطرفه شدن آن و گاه ناتوانی در بازگشت می شود.



نبود محل پارک خودرو در انتهای مسیر این مجموعه گردشگری نیز سرمنشاء بسیاری از درگیریهای مراجعان به تنگه واشی است چراکه مسافران پس از طی مسفاتی طولانی جایی برای استقرار خودروی شخصی خود نیافته و برای دستیابی به چند متر زمین خالی به جدال با یکدیگر می پردازند.



در دسترس نبودن تلفنهای همراه دیگر معضل صنعت توریسم تنگه واشی است و به دلیل مسیر نسبتا طولانی این خطه تا پایتخت گاه گردشگران یک روز کامل را از بی خبر از دنیای بیرون سپری می کنند.



بروز برخی تنشهای فرهنگی مغایر با فرهنگ غنی مردمان این دیار، فقدان امکانات لازم برای پذیرایی از گردشگران، نبود سرویسهای بهداشتی مناسب، تخریب اراضی کشاورزی حاشیه مسیر توسط برخی افراد و مشکلات مردم مناطق روستایی اطراف این مجموعه بویژه در ایام تعطیل فصول گرم سال از دیگر معضلات و کمبودهای تنگه واشی محسوب می شود.



ساماندهی تنگه واشی مبحثی استانی

مدیرکل راه و ترابری استان تهران درخصوص جاده دسترسی تنگه واشی به خبرنگار مهر گفت: ساماندهی مجموعه گردشگری تنگه واشی یک مبحث استانی است که پیرامون آن کارگروه های تخصصی متعددی برگزار شده است.



جعفر صادقی ادامه داد: در نشستهای یاد شده تمامی مسائل مربوط به این بخش توریستی نظیر راه دسترسی، امور گردشگری و اماکن رفاهی در قالب یک بسته استانی دیده شده است.



این مسئول با بیان اینکه مطالعات مسیر دسترسی تنگه واشی انجام شده است، عنوان کرد: در سنوات گذشته مطالعات مربوط به مسیر دسترسی تنگه واشی انجام شده است و در صورت ابلاغ دستورالعملهای استانی طرحهای تعریض مسیر یاد شده مطابق مطالعات از پیش صورت گرفته به مرحله اجرا درخواهد آمد.



مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستانهای دماوند و فیروزکوه همچون روال گذشته به دلیل آنچه خود ممنوعیت مصاحبه با رسانه های گروهی وضع شده از مراجع بالادستی اعلام می کنند از انجام مصاحبه با خبرگزاری مهر سر باز زدند اما به هر روی مجموعه گردشگری عظیمی که می توان آن را برترین جلوه اکوتوریسمی استان تهران دانست از کمبود امکانات رفاهی رنج می برد و می بایست تمهیداتی در این خصوص اندیشیده و اجرایی کرد.



شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمالشرق استان تهران و در طول و عرض جغرافیایی 52:46 و 35:28 واقع است.



این شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود می شود و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت این شهرستان 39 هزار و 284 نفر بوده است که 15 هزار و 124 نفر ساکن مناطق روستایی و 24 هزار و160 نفر دیگر ساکن مناطق شهری بوده اند.

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گزارشگر: مهدی علمداری