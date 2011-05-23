درگیری های یمن 27 کشته و مجروح به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره و روزنامه القدس العربی، شاهدان عینی گزارش دادند که در درگیری های منطقه "الحصبه" در صنعا در اطراف ساختمان خبرگزاری یمن دو نفر کشته و بیست و پنج تن دیگر مجروح شدند.

به گفته شاهدان طرفین از سلاحهای سبک و نیمه سنگین علیه یکدیگر استفاده کردند که در جریان این تیراندازی ها ساختمان خبرگزاری یمن آسیب دید.

حزب مخالف الاصلاح بیان کرد: تحرکات از عصر دیروز آغاز شد که طی آن گارد ریاست جمهوری و نیروهای امنیتی مدرسه "الرماح" در نزدیکی منزل "الشیخ صادق الاحمر" را به انبار سلاح تبدیل کردند.

مخالفان علی عبدالله صالح، وی را به مسلح کردن عوامل خود و انباشتن سلاح در مدارس و مقرهای دولتی برای رویارویی با هر تحول ناگهانی متهم می کنند.