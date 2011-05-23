  1. بین الملل
  2. سایر
۲ خرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۱۱

درگیری های یمن 27 کشته و مجروح به جا گذاشت

درگیری های یمن 27 کشته و مجروح به جا گذاشت

گزارشها از کشته و زخمی شدن شمار زیادی در درگیری های عصر امروز میان نیروهای گارد ریاست جمهوری یمن با طرفداران رهبر یکی از گروههای مخالف حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره و روزنامه القدس العربی، شاهدان عینی گزارش دادند که در درگیری های منطقه "الحصبه" در صنعا در اطراف ساختمان خبرگزاری یمن دو نفر کشته و بیست و پنج تن دیگر مجروح شدند.

به گفته شاهدان طرفین از سلاحهای سبک و نیمه سنگین علیه یکدیگر استفاده کردند که در جریان این تیراندازی ها ساختمان خبرگزاری یمن آسیب دید.

حزب مخالف الاصلاح  بیان کرد: تحرکات از عصر دیروز آغاز شد که طی آن گارد ریاست جمهوری و نیروهای امنیتی مدرسه "الرماح" در نزدیکی منزل "الشیخ صادق الاحمر" را به انبار سلاح تبدیل کردند.

مخالفان علی عبدالله صالح، وی را به مسلح کردن عوامل خود و انباشتن سلاح در مدارس و مقرهای دولتی برای رویارویی با هر تحول ناگهانی متهم می کنند.

کد مطلب 1319257

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها