بی نظیرترین بافت تاریخی کشور در آستانه تخریب/ نابودی هویت 500 ساله

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش خبر رسید که پرو‍ژه ای در شیراز به عنوان کنارگذر در حال کلنگزنی است که با اجرای آن سطح وسیعی از بافت تاریخی ارزشمند شیراز را تخریب خواهد کرد.

این بافت یک فرصت مطالعاتی بی نظیر را در اختیار کارشناسان و پژوهشگران می گذاشت و در خصوص آن میشد نه تنها مطالعات وسیع تاریخی و فرهنگی را انجام داد بلکه زمینه را برای احیای گردشگری در این بافت تاریخی مهیا کرد.

کارشناسان معتقدند با اجرای این پرو‍ژه یکی از منحصر به فرد ترین بافتهای کشور در معرض تخریب و آسیب قرار می گیرد و ارزشهای مطالعاتی و تاریخی آن از دست خواهد رفت.

در این رابطه یک فعال میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای پروژه کنارگذر در بافت تاریخی شیراز گفت: شهرداری تعداد خانه های تاریخی در این بافت را 120 خانه اعلام کرده در حالیکه میراث فرهنگی تعداد این منازل را حدود 130 مورد می داند.

وی افزود: این خانه های تاریخی دارای ارزش هستند اما ثبت نشده اند البته در خصوص اجرای این پروژه به اندازه ای که از بین رفتن بافت ارزش دارد، منازل تاریخی چنین ارزشی به این مهمی را ندارد چراکه بافت تاریخی شیراز یکی از بافتهای منحصر به فرد کشور بوده که در نوع خود بی نظیر است.

این دوستدار میراث فرهنگی در خصوص منحصر به فرد بودن بافت تاریخی شیراز بیان کرد: از دید کارشناسان بافتهای تاریخی و شهری دارای سه نوع حلقوی، شطرنجی و ستاره ای بوده که بافت تاریخی شیراز از بافتهای تاریخی ستاره ای به صورت شعاعی است.

وی با بیان اینکه بر اساس نظریه کارشناسان بافت تاریخی ستاره ای در ایران وجود ندارد، گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته بافت تاریخی یکی در ایتالیا و دیگری در شهر شیراز وجود دارد به همین دلیل این بافت دارای ارزش بسیار بالایی است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ارزش تاریخی این بافت تاریخی را تشخیص نمی دهد، افزود: برای اجرایی کردن این پروژه کار کارشناسی انجام نشده چراکه شهرداری به دنبال ایجاد توسعه ناپایدار است زیرا به دنبال اجرایی کردن پروژه کنارگذر در محدوده بافت تاریخی شیراز پروژه ای اجرایی می شود و در کنار آن پتانسیلهای بالایی در زمینه گردشگری از بین می رود.

وی با طرح این پرسش که در صورت تخریب بافت تاریخی شیراز چه کسی پاسخگوست، تصریح کرد: باید این بافت در قالب یک طرح ملی مطرح و با توجه به قابلیتهایی که داشته و دارد ثبت جهانی می شد و اگر در گذشته برای ثبت بافت تاریخی شیراز اقدام شده بود در حال حاضر شاهد از بین رفتن آن نبودیم.

این فعال میراث فرهنگی تاکید کرد: اجرای طرح کنار گذر که مدعی هستند برای روان سازی ترافیک انجام می شود آنقدر ضروری نیست که هویت شهرمان که هر ساله تعداد زیادی گردشگر از آن بازدید می کنند را از بین برد.

وی گفت: شهرداری برای احداث پارکینگ اوراق مشارکت می فروشد اما برای بافت تاریخی شیراز که می تواند یک مجموعه گردشگری باشد هیچ گونه اقدامی انجام نمی دهد.

این فعال میراث فرهنگی با بیان اینکه این چنین به نظر می رسد که شهرداری برای 57 هکتار از این بافت برنامه دارد، اظهار داشت: این بافت دارای قدمت 500 ساله است و بیشتر از خانه های تاریخی ارزش دارد چراکه هویت مردم این شهر است.

وی افزود: از روی بافت تاریخی شیراز می توان به آداب و رسوم و بسیاری از مراسمها و هویت مردم پی برد.