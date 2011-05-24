اختیاراتم به مرور به هیئت مدیره مناطق نفتخیز تفویض می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، احمد قلعه بانی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح و بهره برداری واحد نمکزدایی آب تیمور در اهواز اظهار داشت: کارکنان صنعت نفت در بعد از انقلاب هر سال را به عنوان جهاد اقتصادی سپری کرده اند و امیدوارم امسال شدت کار جهادی آنها بیشتر هم شود.

وی افزود: با ظرفیتهایی که در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب وجود دارد به خصوص در بخش نیروی انسانی که دانش آنها نه تنها در ایران که در کل منطقه منحصر به فرد است باید پروژه هایی همانند واحد نمکزدایی آب تیمور که با هدف افزایش تولید نفت صورت می گیرد بیشتر شود.



قلعه بانی تصریح کرد: سیاستهای شرکت ملی نفت این است که شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که تولید کننده بخش اعظمی از نفت ایران به شمار می رود را روز به روز از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزاتی و آموزشی تقویت کند.



وی عنوان کرد: یکی از مواردی که در این راه مدنظر ما است افزایش مناسب حقوق و مزایای کارکنان این شرکت است.



مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: یکی دیگر از مواردی که برای تقویت این شرکت مدنظر است تفویض اختیار به هیئت مدیره و مدیرعامل آن است به گونه ای که قصد دارم به مرور اختیارات خود را به اعضای هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و مدیرعامل آن تفویض کنم.



وی افزود: قبل از حضور در این مراسم از آزمایشگاه شیمیایی مناطق نفتخیز جنوب نیز دیدن کردم که می تواند نقش این شرکت در تاثیر گذاری بیشتر بر فعالیت ها و تحقیقات صنعت نفت کشور و حتی منطقه را افزایش دهد.



قلعه بانی تصریح کرد: به همین دلیل فاز دوم این آزمایشگاه به زودی با تصویب اعتبارات آن به مرحله اجرا می رسد.



مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تقدیر از هیئت مدیره و مدیرعامل سابق شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: با توجه به اینکه بودجه مناسبی برای این شرکت جذب شده است شاهد افزایش فعالیت ها و تعریف پروژه های بیشتر برای ازدیاد برداشت نفت در این شرکت باشیم.



قلعه بانی قرار است امروز به شهرستان های امیدیه و مسجدسلیمان نیز سفر و چند پروژه صنعت نفت را افتتاح کند.