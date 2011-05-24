ریشه ارتباط نادرست والدین و فرزندان باید از بین برود

حجت الاسلام مهدی گرجی دوشنبه شب در مراسم جشن کوثر که با حضور نمایندگان 60 دستگاه اجرایی استان و به مناسبت روز مادر برگزار شده بود، افزود: زنان و مادران ما باید بدانند که حتی در عصر حاضر نیز می‌توانند الگویی چون فاطمه را سرلوحه تربیت فرزندانشان قرار دهند.

وی با اظهار ناخشنودی از اینکه والدین چگونه در رفتارهای امروز خود با فرزندانشان شاهد به بازی گرفتن نقش مادری هستند یادآور شد: همین عامل باعث شکاف بین نسلها شده است.

روش تربیتی والدین در دنیای امروز نیازمند بازنگری است

وی با تاکید بر اینکه یکی از اصول شکست در ایجاد رابطه با فرزندان عدم برقراری رابطه صحیح با آنهاست، عنوان کرد: آنچه در حال حاضر در جامعه حکم‌فرماست رابطه‌های ناشایسته والدین با فرزندان است که البته ریشه همه این روابط نا صحیح روش تربیتی والدین و همچنین چگونگی روابط والدین در خانواده با یکدیگر است.

حجت الاسلام گرجی با اشاره به اینکه شناخت قابلیت آدمی برای تعالی و گسترش توانایی‌های خویش، در گرو شناخت سالم‌ترین شخصیت‌ها و بهترین نمونه‌های بشری است و در این راستا حضرت فاطمه (س) بهترین الگو است گفت: اولین گام جریان تربیت و نخستین بعد رشد وجودی انسان، تربیت فکری و شکل گیری آگاهی‌ها و رشد شناخت‌ها و بینش‌ها و شعورهای انسانی است.

مادران امروز باید از حضرت فاطمه (س) الگو بگیرند

وی افزود: در این راستا اسوه‌های پرورده دین، مانند حضرت فاطمه (س) یکی از بزرگ‌ترین آموزگاران هستند که مادران ما در دنیای امروز می‌توانند از آن ایده بگیرند .

این استاد دانشگاه با اعلام اینکه ما امروز نیازمند متدلوژی حضرت فاطمه هستیم بیان داشت: به خاطر ویژگی‌های عجیبی که ایشان دارد از او به عنوان معمای طبیعت یاد شده است.

وی تاکید کرد: مادری در تربیت موفق است که اول خودش را تربیت کرده و بعد از آن به فکر تربیت فرزندانش است.

حجت‌الاسلام گرجی با تاکید بر اینکه متاسفانه روح مسئولیت شناسی در بین مادران امروزی بسیار کمرنگ شده، تصریح کرد: به همین منظور لازم است که مادران و دختران در رابطه با شیوه تربیت فرزندان از سبک رفتاری حضرت فاطمه (س) استفاده کنند تا نسل فردای ما نسلی گرفتار نشود.