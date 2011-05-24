بانوان در رشد و توسعه همه جانبه شهر نقش محوری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسام شریعتی در مراسم گرامیداشت روز زن اظهار داشت: از عوامل مهم در توسعه همه جانبه شهرها در دنیا ارتقاء فرهنگ شهروندی است که بانوان و مادران بعنوان مدیران همیشگی جامعه در راستای اجرایی کردن این امر نقش مهمی ایفا می کنند .

وی بیان کرد: بیشترین آموزش های اولیه زندگی اجتماعی و تربیت فردی شهروندان هر جامعه ایی در خانوادها شکل می گیرد که مادران با توجه به وظیفه ذاتی و اجتماعی خود با ایثار و از خود گذشتگی نخستین مربیان و معلمان این وادی هستند .

شهردار سنندج افزود: بانوان جامعه در کنار آموزش و تربیت نسل آینده و پرورش شهروندانی قانونمند و دلسوز برای شهرمان با مشارکت و همفکری خود در دیگر زمینه های توسعه نیز تاثیرگذار خواهند بود.

وی گفت: یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی شهری مشارکت فعال مردم در همه بخش های این عرصه است که زنان نیز در این امر نقش مهمی دارند، بر این اساس انتظار می رود در شهر سنندج مشارکت فعال بانوان را با ارائه پیشنهادات سازنده و پیگیری های مستمر آنها شاهد باشیم .

حسام شریعتی یادآور شد: برای دستیابی به اهداف طرحهای اجتماعی و مدیریت موفق شهری مشارکت زنان بسیار موثر است چرا که زنان به عنوان مدیرانی که در خانه و خارج از خانه فعالیت دارند نقش اساسی در تبیین و انتقال نیازهای اجتماعی به نسل جدید دارند و هدایت های آنها می تواند مسیرهای علمی را کوتاه کند.