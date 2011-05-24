رضا حاجیآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ادبیات دفاع مقدس و موضوع فتح خرمشهر در آن گفت: جنگ از سال 59 آغاز شد و 8 سال به طول انجامید. امروز 31 سال از آغاز جنگ میگذرد و 20 وچند ماه از پایان آن. در حال حاضر زمان مناسبی برای پرداخت ادبی به جنگ است. از هیجانات و غرضورزیها عبور کردهایم و به واقعیتها رسیدهایم. با این حال به نظرم تا آن دوران طلایی ادبیات جنگ فاصله داریم.
وی گفت: رهبر انقلاب تعبیری دارند که قصه جنگ را باید همین امروز نوشت. اگر بگوییم به دوران طلایی ادبیات دفاع مقدس رسیدهایم و به انتهای راه رسیدهایم، اشتباه است. به نظرم سالها تا آن دوران طلایی فاصله داریم. 10 سال پیش برای رسیدن به دوران طلایی ادبیات جنگ زود بوده و 10 سال آینده هم شاید دیر باشد.
سردبیر سابق مجلات شاهد ادامه داد: هنوز به تعریف دقیق و درستی از رمان جنگ نرسیدهایم. رمان «زمین سوخته» احمد محمود را شاید بتوان نمونه مناسبی در این زمینه دانست، اما تا قلههای رفیع رمان پایداری فاصله زیادی داریم؛ چون بیشتر کتابهایمان تا به حال خاطرهنگاری بوده است.
مدیر انتشارات هزاره ققنوس گفت: در همه کشورهای دنیا برای فتحهای نظامی فعالیتهای گسترده تبلیغاتی و فرهنگی انجام میشود. نوشتن رمان و ساختن فیلم سینمایی گوشهای از این فعالیتهاست. گاهی شهرهای جنگزده در محوریت آن اثر هنری قرار دارند. به عنوان مثال شهرهایی چون استالینگراد یا برلین نقش پررنگی در برخی از رمانها و فیلمها دارند. ما هم در تولیداتمان میتوانیم از شهری چون خرمشهر، استفاده بیشتری بکنیم. خرمشهر میتواند نماد پایداری باشد و این ظرفیت را دارد. هرچند نباید شهرهایی چون قصر شیرین را از نظر دور داشت.
نظر شما