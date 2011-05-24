به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کاردانی نظام جدید آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی سال 90 که در زمان مقرر 19 تا 28 اردیبهشت نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کرده اند می توانند اطلاعات ثبت نامی را ویرایش کنند.

داوطلبان می توانند در روزهای اعلام شده با ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org پس از مشاهده اطلاعات ثبت‌نامی، در صورت لزوم نسبت به ویرایش و اصلاح اطلاعات بر اساس دستورالعمل مندرج در سایت سازمان اقدام کنند.

داوطلبان پس از ورود به سایت گزینه ویرایش اطلاعات را انتخاب کرده و توجه داشته باشند که ویرایش تنها یکبار قابل انجام است. در نهایت شماره پرونده 7 رقمی و کد رهگیری 15 رقمی دریافت می کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، با توجه به اینکه ظرفیت و نوبت پذیرش برخی از کدرشته‌ محل‌های دوره روزانه و شبانه آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، بر اساس اطلاعیه 22 اردیبهشت ماه در سایت اینترنتی سازمان سنجش تغییر کرده است، لازم است داوطلبان پس از مطالعه و اطلاع دقیق و در صورت تمایل، نسبت به تغییر و یا اصلاح کدرشته‌ محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، حدود 125 هزار نفر در آزمون دوره های کاردانی پیوسته نظام جدید در آموزشکده های فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی و غیردولتی سال 90 پذیرفته می شوند که از این تعداد حدود 125 هزار نفر پذیرفته می شوند که 34 هزار نفر برای دوره های روزانه آموزشکده های فنی و حرفه ای، 76 هزار نفر برای دوره های روزانه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و 15 هزار نفر نیز برای این دوره های شبانه مراکز آموزشی مربوط پذیرش می شوند.

کنکور فنی حرفه ای 7 مرداد برگزار می شود.