تجربه و هماهنگی خصوصیت استاندار آینده فارس

به گزارش خبرنگار مهر، فارس به عنوان یکی از مهمترین استانهای کشور چه از لحاظ وسعت، جمعیت، مباحث فرهنگی، اقتصادی و... نه تنها در کشور بلکه در سطح منطقه نیز مطرح است.

ویژگیهای خاص این استان و لزوم برخورداری از مدیریتی که شناخت کامل از توانائیها، فرصتها، ظرفیتها و حتی عقب ماندگیهای این استان داشته باشند همواره یکی از موارد مورد تاکید محسوب می شود.

روح الله احمدزاده کرمانی در روز 26 آبان ماه سال 88 به عنوان استاندار فارس معارفه و چند روز پیش به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور منصوب شد و اکنون مردم استان در انتظار استاندار جدید هستند.

در این رابطه نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی در خصوص ویژگیها و خصوصیتهای مدیریت جدید ارشد استان نظرات و عقایدی دارند که داشتن تجربه، هماهنگ بودن با سایر بخشها حاشیه ازجمله ویژگیهای مد نظر آنهاست.

نماینده کازرون: استاندار آینده باید فردی در اندازه های فارس باشد

نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشخصات استاندار آینده فارس گفت: فارس استانی کهن و پهناور است و در طول تاریخ توانسته نقش خود را در تمامی عرصه های کشور ایفا کند بنابر این، حال که قرار شد مدیریت ارشد استان انتخاب شود باید فردی در این سمت قرار گیرد که علاوه بر سوابق علمی، تجربه کاری، فرهنگی و اندیشمند، در حد نام و مردم استان فارس باشد.

غلامرضا دهقان ناصرآبادی تصریح کرد: دیدگاه ها در خصوص مردم استان فارس مشخص و معلوم ارائه شده است و به دلیل پتانسیل بالای استان در بحث نیروی انسانی متخصص و با تجربه، اولویت اول باید فردی بومی به عنوان استاندار فارس معرفی شود و بحث دوم در صورتیکه چنین فردی وجود نداشت باشد باید فردی مدیریت ارشد استان را به دست گیرد که سابقه فعالیت در فارس و شناخت کامل را داشته باشد.

وی ادامه داد: استاندار آینده فارس باید فردی باشد که توان برقراری ارتباط با مردم مختلف استان را داشته باشد و با نزدیک شدن به مردم شهرستانهای مختلف برای رفع مشکلات آنها تصمیمات درستی را اتخاذ کند و از طرفی نقش مهم روحانیت و نمایندگان استان را در رفع مشکلات و ارائه راهکارها فراموش نکند.

نماینده کازرون در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تاکنون از جانب دولت درخواست مشورتی پیرامون انتخاب استاندار آینده با مجمع نمایندگان نشده است، گفت: تاکنون مجموع نمایندگان فارس از سوی دولت مورد مشورت قرار نگرفته ولی ما بر این باور هستیم که مجمع نمایندگان باید تعامل خود را با دولت حفظ کند و با محوریت نماینده ولی فقیه در فارس به انتخابی درست دست پیدا کنیم.

نماینده آباده: استاندار فارس باید عملگرا باشد

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید عملگرایی را یکی از خصوصیات استاندار مورد تایید دانست و گفت: هرکس به عنوان استاندار فارس معرفی می شود باید عملگرایی را در دستور کار خود داشته باشد نه اینکه تنها با شعارهای زیبا و مختلف زمان را از بین ببرد.

حجت الاسلام داود محمد جانی تاکید کرد: استفاده از مدیران کل با تجربه و توانمند باید مد نظر استاندار آینده فارس باشد و اگر قرار است شعار صنعتی شدن را ادامه دهیم به گونه ای حرکت شود که مردم با ایجاد اشتغال برای جوانان خود صنعتی شدن را درک کنند.

وی تصریح کرد: توسعه صنعتی باید اشتغال پایدار به همراه داشته باشد نه اینکه با راه اندازی کارخانه پس از چند روز به دلیل فراهم نبودن زیرساختها شاهد تعطیلی و بیکاری مجدد جوانان استان باشیم.

نماینده آباده، خرم بید و بوانات در خصوص بومی بودن مدیریت ارشد استان نیز گفت: بومی بودن استاندار چندان مورد مهمی نیست بلکه باید فردی دارای توانایی بالا برای اداره استانی به پهناوری فارس انتخاب شود.

قادری: استاندار آینده فارس با بخشهای دیگر نیز در تعامل باشد

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی انتخاب نماینده ولی فقیه در استان را به عنوان انتخاب نمایندگان و گروه های مختلف در فارس دانست و گفت: طبق هماهنگی های صورت گرفته گروه های مختلف در استان فارس از جمله نمایندگان مجلس و مجمع روحانیون و... محوریت نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز را قبول کردند.

جعفر قادری تصریح کرد: به طور یقین اگر دولت کسی را انتخاب کند که بدون کارهای گروهی تمایل به تکروی داشته باشد، استان ساکت نخواهد نشست.

وی با بیان اینکه مدیریت استان باید تعامل با دیگر بخشهای استان را نیز داشته باشد، تاکید کرد: طی یک سال و نیم گذشته تعاملی با نمایندگان استان نبود در حالیکه نمایندگان می توانند در بخشهای مردمی و رفع مشکلات مردم، استاندار را یاری کنند.

این نماینده شیراز افزود: طی این مدت ارتباط استان با سطح کلان ملی قطع و زمان مدیران صرف مسائل ریز و پیش پا افتاده شد و تنها شعارهای مردم پسند به گوش همگان رسید.

قادری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه استاندار آینده فارس باید از توان نیروهای بومی استفاده کند، گفت: باید مدیران توانمند استانی بکار گرفته شود و از حضور افرادی غیر متخصص و بدون تجربه جلوگیری شود چراکه حضور چنین افرادی باعث عقب افتادگی بیشتر استان خواهد شد و از طرفی نیروهای متخصص بومی نیز همچنان خانه نشین و یا در استانهای دیگر فعالیت خود را انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه فارس نباید محلی برای کسب تجربه افراد باشد، تاکید کرد: ورود فردی غیر بومی ولی متخصص و آشنا به استان مهم نیست بلکه باید توجه کنیم که فارس محلی برای کسب تجربه نشود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فردی توانمند با شناختی کامل از استان و از طرفی فعال باید انتخاب شود تا فارس با عقب افتادگی مواجه نشود.

نماینده شهرستان اقلید در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: عدم شناخت کافی از استان و توانمندی های فارس باعث چیدمان نادرست در مدیریت استان می شود که از این رو باید فردی به عنوان استاندار فارس انتخاب شود که شناخت کامل و کافی از استان داشته باشد.

ابوالقاسم رحمانی ادامه داد: اگر فردی برای استان انتخاب شود که کوتاه فکر و گروه گرا نباشد به طور یقین همگان یاری رسان خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه محوریت انتخاب استاندار فارس از نگاه نمایندگان فارس نماینده ولی فقیه است، گفت: هرکسی را که نماینده ولی فقیه در استان تایید کند ما نیز قبول خواهیم کرد.