به گزارش خبرگزاری مهر، از فاصله ای مناسب، توده آبی رنگی که در افق قمر آتشفشانی سیاره مشتری دیده می شود، مسخ کننده است، با این همه این آتشفشان مانند همه آتشفشانها بسیار مخرب است به شکلی که می تواند ابرهای قارچی شکل در ارتفاع 20 کیلومتری از سطح زمین که در پی فوران آتشفشان ایسلند به وجود آمده است را کمرنگ جلوه دهد.

تصاویر شگفت انگیز از دو انفجار سولفوری بر روی قمر lo سیاره مشتری توده هایی از مواد را نشان می دهد که تا ارتفاع 74 تا 186 کیلومتری از سطح قمر به بالا فوران کرده اند. این تصاویر توسط دوربینی که بر روی فضاپیمای گالیله نصب شده به ثبت رسیده اند.

در یکی از این تصاویر می توان در افق قمر lo توده ای آبی رنگ از فورانهای آتشفشانی را مشاهده کرد که در آن سنگها و گازهای سولفوری تا ارتفاع 140 کیلومتری به بالا پرتاب شده اند. در تصویر مشابه دیگری که از نزدیکی خط سایه قمر به ثبت رسیده می توان توده حلقه ماننده "پرومتئوس" را مشاهده کرد که بر روی دهانه آتشفشان سایه افکنده است.

توده پرومتئوس که با الهام از نام یکی از خدایان یونانی که برای کمک به انسانها آتش را از بهشت ربود، نامگذاری شده در تمامی تصاویری که توسط ویه جر در سال 1979 به ثبت رسیده اند نیز به خوبی دیده می شود و این به آن معنی است که این آتشفشان برای 18 سال پیاپی فعال بوده است.

قمر lo که در مدار سیاره عظیم مشتری در چرخش است، فعالترین جهان آتشفشانی در سامانه خورشیدی است. هفته گذشته دانشمندان ناسا اعلام کردند که وجود اقیانوسهایی از سنگهای مذاب در زیر سطح این قمر ظاهری "پیتزا" مانند به آن داده است. با وجود اینکه قطر این قمر تنها یک چهارم قطر زمین است اما میزان موادی که در پی فورانها از قمر lo خارج می شود 100 برابر فورانهای آتشفشانی زمین است.

دانشمندان در دانشگاه کالیفرنیا و میشیگان به تازگی کشف کرده اند گدازه های این قمر از اقیانوس ماگمایی در فاصله 32 تا 48 کیلومتری از سطح lo جریان می یابند، اقیانوسی که عمق آن به 48 کیلومتر نیز می رسد. این اقیانوس به واسطه تحلیل اطلاعاتی که توسط فضاپیمای گالیله به ثبت رسیده بودند، ردیابی شده است. سیگنالهای مرموزی که در این اطلاعات به ثبت رسیده بود نشان دهنده سنگهای مذابی بودند که در زیر سطح قمر جریان داشتند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، دانشمندان حتی توانستند نوع سنگهای مذاب را نیز شناسایی کنند؛ این سنگها شباهت زیادی به سنگهای آتشفشانی دارند که در آتشفشان "اسپیتزبرگن" آتشفشانی در سوئد یافت می شود.