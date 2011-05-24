علوم مختلف با مسائل در ارتباط هستند

دکتر حسن قنبری در مورد رازها و مسائل در فلسفه و علوم انسانی و علوم اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: رازها در فلسفه مطرح نیستند و اساساً فلسفه یک بحث عقلی است. همه چیز فلسفه مشخص و قابل بررسی است.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم در ادامه یادآور شد: به نظر می‌رسد وقتی صحبت از علم می‌شود بیشتر علوم تجربی است و علم به معنای اصلی کلمه است و علوم انسانی را هم باید علوم انسانی تجربی گفت.

وی افزود: در این علوم نمی‎شود از امور سِری و نهانی سخن گفت بلکه بیشتر رازها در ادیان و عرفان، بیان شدنی است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درمورد اینکه این علوم رازها را مورد بررسی قرار می‌دهند یا بهتر است که بر روی مسائل متمرکز باشند، اظهار داشت: همانطوری که گفتم اگر این علوم ،علمِ به معنای تجربی آن باشد اساس چیزهایی که در این علوم مطرح است بر تجربه و مشاهده و ملموسات بنا شده و به این دست از امور می‏پردازند.

قنبری یادآور شد: در مواردی که راز مطرح می‌شود دیگر علم مطرح نیست بلکه علوم به مسائل می‌پردازند. مسائل کشف ناشده را هم نمی‌شود راز نامید چرا که سِر و راز یک منبع ماورایی و مابعدالطبیعی دارند که مخفی مانده‌اند، به همین جهت به آنها راز می‌گویند . به نظر نمی‎رسد علوم بتوانند به این امور بپردازند.