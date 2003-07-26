چاقي ، يكي از اساسي ترين بيماري هاي كودكان است

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري" مهر" ، بررسي هاي اخير گسترش هشدار دهنده اي از شيوع بيماري چاقي در كودكان را در بسياري از كشور هاي جهان نشان مي دهد . بيماري چاقي اثرات مهمي بر سلامتي جسمي و روحي كودكان داشته وادامه چاقي بروز بيماري هاي مزمن در سال هاي بعدي زندگي را افزايش مي دهد . همچنانكه اين افراد بزرگ مي شوند اپيد مي چاقي تبديل به اپيدمي ديابت ، فشار خون بالا و بيماري قلبي - عروقي منجر خواهد شد . 60 درصد كودكان چاق سنين 5 تا 10 سال حداقل داراي يك عامل خطرزاي بيماري قلبي - عروقي در آينده همچون بالا رفتن فشار خون و ميزان چربي غيرمعمول و25 درصد آنها داراي دو يا تعداد بيشتري عامل خطر زا هستند .

آپنه خواب ، عد م سلامت روحي و رواني ، افسردگي و اضطراب مي تواند مشخصا در كودكان دچار بيماري چاقي بروزكند. مطالعات نشان مي دهند كه خط مشي هاي درماني متعددي براي كمك به كودكان در جهت افزايش انگيزه در رابطه با رفتار هاي ورزشي و خوردن انجام مي گيرد . متخصصان ، تغيير در الگو هاي تغذ يه اي ، كاهش مصرف غذا هاي پر كالري ، مراجعه به يك متخصص تغذيه ، افزايش بازي غير كليشه اي يا بازي آزاد، تقليل تماشاي تلويزيون و مصرف دارو درجهت كنترل وزن را پيشنهاد مي كنند و بر اين باورند كه درگير شدن حداقل يكي از والدين به نتايج كاهش وزن بهتري منجر مي گردد . والدين بايد از سال هاي اوليه كودكي در خصوص نحوه تغذيه سالم آموزش ببينند .

محدوديت در خوردن سريع غذا ، آشاميدني هاي شيرين شده وغذا هاي پر چربي و همينطور دريافت كالري پايين و خوردن ميوه تازه ، ماست كم چرب و سبزيهاي تازه و خام از جمله مواردي است كه والدين بايد مصرف آن را به كودكان خود آموزش دهند .

