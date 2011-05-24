به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی‌نژاد ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفع فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با بیان اینکه بهترین لحظات زندگی‌اش را همسنگر بودن با نیروهای سپاه در زمانی که هر روز و هر لحظه‌شان جهاد در راه خدا و زندگی در این مسیر بود،‌ تشکیل می‌دهد، افزود: سپاهیان کسانی هستند که لباس پاسداری از انقلاب بر تن کرده‌اند و اگر چیزی از پیشرفت در این کشور ثبت شده است به برکت اراده راسخ و نگاه دقیق آن‌ها بوده است.

امام جمعه زنجان بزرگ‌ترین نعمت خدادادی به شیعیان را عدم سرگردانی و سردرگمی آنان دانست و گفت: ملت ایران و تمامی شیعیان جهان چشم امیدشان به رهبر کبیر انقلاب اسلامی است تا بدین‌وسیله به پشتوانه ولایت فقیه راه اصلی را یافته و در آن پیش بروند و اگر بخواهیم تنها زاویه‌ای از این خط منحرف شویم، دشمنان با صدای بلند فریاد نابودی ما را سر خواهند داد.

حجت‌الاسلام محمدتقی واعظی افزود: باید مراقب باشیم تا دشمنان که به‌درستی به ارزش و اهمیت ولی‌فقیه در این کشور پی برده‌اند، این برگ برنده را از ما نگیرند.

همچنین مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان پاسداران را فرزندان معنوی امام و مولود انقلاب اسلامی دانست و گفت: پاسداران از روزی که لباس سبز بر تن کردند با خداوند پیمان بستند از بیرق افراشته رهبر کبیر انقلاب محافظت کرده و از آن دست برندارند و چیزی که برای پاسداران همیشه ارزشمند بوده است، ولایتمداری و اهتمام ارزش‌های دینی، ولایت مداری و تکلیف مداری را از ویژگیهای مهم پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: پاسداران انقلاب اسلامی از زمانیکه لباس مقدس این نهاد را برتن کردند با خدای خود پیمان بستند که همواره در زیر پرچمی که امام راحل آن را بلند کرد باشند و امروز این پرچم بر دستان رهبر فرزانه انقلاب است.



حجت الاسلام معبودی با تاکید بر اینکه پاسداران انقلاب اسلامی لحظه از زیر این پرچم کنار نخواهند رفت افزود: پست و مقام برای پاسداران انقلاب اسلامی هیچ گونه ارزشی ندارد و تنها ارزش آنان اجرای قوانین اسلامی زیر سایه ولایت فقیه است.