کمکهای مردمی در خراسان جنوبی 18 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی سال گذشته مردم این استان 50 میلیارد و 188 میلیون ریال به محرومان و نیازمندان استان کمک کردند، اظهار داشت: کمکهای مردمی جمع‌ آوری شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 درصد رشد داشته است.

وی به مبالغ جمع‌ آوری شده در سطح استان اشاره کرد و افزود: این مبالغ در سرفصلهای مختلفی از قبیل خدمات درمانی، فرهنگی، ازدواج، مسکن موردی مددجویان و نیازمندان مطابق موازین شرعی هزینه می ‌شود.

به گفته وی از میزان کمکهای مردمی جمع ‌آوری شده مبلغ 14 میلیارد و 554 میلیون ریال در قالب صدقات، احسان دانش ‌آموز، نقدی و کالا از مردم سخاوتمند استان جمع ‌آوری شده است.

اکبری اضافه کرد: مبلغ 35 میلیارد و 635 میلیون ریال در قالب ایتام، اطعام، زکات، جشن عاطفه ‌ها و نیکوکاری، کفارات و فطریه جمع‌ آوری شده است.

وی بیشترین کمکهای جمع‌آوری شده مردم طی سال گذشته را در قالب طرح‌ های صدقات، ایتام، اطعام، جشن عاطفه‌ ها، کمکهای خارج از کشور و زکات عنوان کرد و گفت: مردم سخاوتمند استان می ‌توانند کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را در تمام طول سال به ادارات تابعه این نهاد اهدا کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر 15 درصد منابع مالی کمیته از طریق کمک ‌های مردمی تامین می ‌شود، یادآور شد: افزایش جلب مشارکت‌ های مردمی از دیگر برنامه‌ های کمیته امداد در سال جاری است.