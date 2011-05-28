تفرجگاه بدره ایلام محل تجمع زباله های شهری و بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، بخش بدره در شرق استان ایلام قرار گرفته و آب و هوای این شهر معتدل و بلندترین نقطه ارتفاعی در این شهر قله ورزرین با ارتفاع سه هزار و 200 متری از سطح دریا است .

این شهر در سال ۱۳۴۷ به نقطه شهری ارتقا یافت‌ و بیش از 15 هزار نفر جمعیت دارد .

بخش بدره از نظر انسانی از طوایف مختلفی از قوم لر تشکیل شده ‌است .

از جمله مناطق دیدنی این شهر می توان به روستای زیبای کلم، مقبره جابر و پیرمحمد و کوهستان بسیار زیبای کبیرکوه اشاره کرد که در فصول پاییز، زمستان و تا اواخر بهار از برف پوشیده شده‌است که منظره‌ای بسیار زیبا به شهر می‌دهد .

کبیرکوه نمایی زیبا به تفرجگاه بدره بخشیده است

بدره به معنی کیسه زر است زیرا این شهر و روستاهای اطراف آن منطقه ای زیبا و آرامبخش است و واقعاً به کیسه زر می ماند .

استان ایلام با داشتن جنگلهای فراوان و منابع طبیعی متعدد یکی از استانهای بکر کشور از لحاظ طبیت است .

استان ایلام داری کوههای متعدد و جایگاههای طبیعی فراوان برای گردشگران در ایام مختلف سال است ولی متاسفانه برخی از نقاط جنگلها و منابع طبیعی این استان که همواره مورد استقبال خانواده های ایلامی و گردشگران قرار می گیرد به جایگاه زباله های شهری و بیمارستانی تبدیل شده است .

وجود انواع زباله های پلاستیکی که بعد از 200 سال در طبیعت تجزیه می شوند

یکی از این مناطق که تجمع زباله در آن باعث اعتراض شهروندان نیز شده است، بخش بدره از توابع این استان است که طی سالهای درازی است در محل ورودی به جایگاه های طبیعی نزدیک به "کبیرکوه"، زباله های شهری و بیمارستانی رها شده است و مردم را از تفریح در این مناطق زیبا فراری داده است .

زباله های شهری و بیمارستانی که در آنجا ریخته شده است باعث تخریب مناطع طبیعی بکر ملی و تخریب تعداد زیادی درخت بلوط شده است و مشکل اساسی تر نیز سوزندان زباله ها و دود ناشی از آن است که تمام منطقه را در می گیرد و همه افرادی که در مناطق به تفریح مشغول هستند را در معرض بیماریهای خطرناک قرار می دهد .

انواع زباله در محل ورودی به تفرجگاه "بدره"

این منطقه که در ورودی آن تابلوی حفاظت محیط زیست نیز نصب شده است، به هیچ عنوان طی 30 سال گذشته مورد توجه مسئولان برای چاره اندیشی قرار نگرفت و هم اکنون بخش زیادی از گردشگران که به این مناطق طبیعی سفر می کنند، شاهد تجمع زباله ها در این منطقه هستند و هر ساله نیز از تعداد گردشگران این مناطق کاسته می شود .

این منطقه و کوههای زیبا و منابع طبیعی فراوان و بکر که محل مناسبی برای تفریح و تفرجگاهی مناسب برای خانواده هاست توسط زباله های موجود تخریب شده است و پسماندهای بیمارستانی که دچار امراض پوستی برای انسان می شود مسافران را فراری داده است .

به دلیل قرار گفتن این بخش در کوهها و جنگل، جایگاهی برای زباله ها وجود ندارد و تنها زباله ها هر 50 روز یک بار برای حفظ ظاهر طبیعت زیر خاک دفن می شوند و امیدواریم به زودی این مشکل حل شود .

این جایگاه زباله از سالهای گذشته وجود داشته ولی هنوز چاره ای برای آن اندیشیده نشده است .

محیط زیست استان ایلام یکی از محیط های بکر و زیبا در کشور محسوب می شود که باید در زمینه نگهداری و پاک نگه داشتن آن فرهنگسازی شود .

بر اساس آمار موجود در استان ایلام روزانه 600 تن زباله تولید می شود که از این میزان زباله تولید شده سه درصد بازیافت، 25 درصد دفن و 72 درصد سوزانده می شود .