به گزارش خبرنگار مهر، تبدیل سینما آزادی بروجرد به نمایشگاه کتاب در حالی رخ می دهد که همواره این سئوال را در اذهان ایجاد کرده است که اگر این سینما دارای ایمنی کافیست چرا در آن اکران فیلم صورت نمی گیرد و اگر ایمنی ندارد چرا تبدیل به نمایشگاه دائمی کتاب شده است.

بنابراین گزارش پس از زلزله سال 85 سینما آزادی شهر بروجرد به علت خسارت و آسیب دیدگی بسته شد و طی چند سال اخیر سایه هیچ تماشاگری بر دیوارهای سرد و تاریک این سینما نیفتاده است و صندلی های سالن سینما نیز امروز خالی از هر تماشاگری است.

این در حالیست که هم اکنون سهم شهرستان بروجرد با جمعیت بالای 300 هزار نفر تنها یک سینمای فعال و یک سینمای زلزله زده است که هنوز بازسازی نشده و تبدیل به نمایشگاه کتاب شده است.

تبدیل سینما آزادی به محل دائمی نمایشگاه کتاب در حالیکه مسئولان علت تعطیلی آن را نگرانی از وضعیت زلزله زده بودن این ساختمان و عدم امنیت آن عنوان کرده اند اذهان را در مقابل یک تناقض قرار داده است.

نکته دیگری که قابل ذکر است این است که متولی سینما آزادی بروجرد، حوزه هنری است در حالیکه دایر کردن نمایشگاه دائمی کتاب با مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان صورت گرفته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد در این رابطه به خبرنگار مهر در این شهرستان گفت: دایر کردن نمایشگاه کتاب در محل سینما آزادی بروجرد ارتباطی به حوزه هنری ندارد.

نادر ارجمندی ادامه داد: برخی از انتشاراتی های بروجرد برای گرفتن مجوز بمنظور راه اندازی نمایشگاه کتاب به ما مراجعه کرده بودند که ما نیز برای دایر کردن نمایشگاه به آنها مجوز داده ایم.

وی تصریح کرد: با این اوصاف و با توجه به هماهنگی که این انتشاراتی ها با صاحب سینما کرده اند در برخی موارد سینما آزادی بروجرد به صورت استیجاری در اختیار آنها برای راه اندازی نمایشگاه قرار می گیرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد به کمبود فضاهای فرهنگی برای راه اندازی نمایشگاههای کتاب نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه با توجه به اینکه برای دایرکردن نمایشگاه کتاب با کمبود مکان مواجه هستیم مجبوریم از فضای سینما استفاده کنیم.

ارجمندی در مورد ایمن بودن یا نبودن ساختمان این سینما برای راه اندازی نمایشگاه کتاب نیز گفت: ما با وجود اطلاع از وضعیت نامناسب ساختمان سینما آزادی و امکان رخ دادن مشکل در برخی مواقع ضروری ناچار هستیم که از این فضا استفاده کنیم.

به هرحال اظهارات رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد اظهارات قابل تاملی است. از یک طرف شهر بروجرد با کمبود شدید زیرساخت های فرهنگی و هنری مواجه است و از طرف دیگر یکی از دو سینمای این شهر سالهاست به دلیل خسارات وارده بر اثر زلزله رها شده است.

این در حالیست که با توجه به قرارگیری بروجرد جزء مناطق زلزله خیز کشور راه اندازی نمایشگاه کتاب نیز در این محل که همچنان از خسارات زلزله سال 85 رنج می برد و ترمیم نشده است خود نکته دیگری است به طوریکه هر لحظه این سینمای ترک خورده حادثه ای را انتظار می کشد.

بنابراین گزارش پیش از این رئیس حوزه هنری استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی سینما آزادی بروجرد گفته بود که پس از زلزله سال 85 این سینما به دلیل تخریب هایی که در دیوارها و سقف آن به وجود آمده به طور کامل تعطیل شد.

شیرزاد نعمتی نیا با بیان اینکه بیش از 40 سال از ساخت این سینما در بروجرد می گذرد، گفت: با توجه به قدمت بالای این سینما تعمیر آن قابل توجیه نیست و باید برای نوسازی آن اقدام شود.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده از طریق وزارت ارشاد و حوزه هنری کشور در این راستا، ادامه داد: مطابق این پیگیری ها قرار شد که با تخریب سینمای کنونی در محل آن یک مجتمع تجاری فرهنگی ساخته شود.

نعمتی نیا با بیان اینکه احداث این پروژه به اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان نیاز دارد، ادامه داد: این در حالیست که شهرداری بروجرد نیز برای احداث این مجتمع فرهنگی بیش از سه میلیارد تومان عوارض طلب کرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه جلسات متعددی با شهرداری بروجرد برگزار شده است، عنوان کرد: با پیگیری های انجام شده میزان عوارض به بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان رسید که با این اوصاف نیز حوزه هنری توان پرداخت این میزان اعتبار را ندارد.

رئیس حوزه هنری لرستان از شهرداری بروجرد خواست در راستای نوسازی سینما آزادی و ایجاد یک مجتمع تجاری فرهنگی در این شهرستان همکاری کند و خاطرنشان کرد: در صورتیکه شهرداری بروجرد در این زمینه قول مساعد دهد در کمتر از یک هفته کلنگ احداث مجتمع تجاری فرهنگی در محل سینما آزادی بروجرد به زمین زده خواهد شد.

به هر حال به نظر می رسد وجود تنها یک سینما در شهر فرهنگی بروجرد به عنوان دیار فرزانگان یکی از مشکلاتی است که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود که در این راستا باید هرچه سریعتر کار بازسازی سینما آزادی به عنوان یکی از قدیمی ترین سینماهای استان لرستان آغاز شود و این امر نیز در گرو همکاری و تعامل همه دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری بروجرد است.

از سوی دیگر استمرار روند تخریبی ماندن سینما آزادی بروجرد و دایر شدن نمایشگاه کتاب در آن نکته دیگری است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد زیرا این سینما به دلیل عدم ایمنی ساختمان آن هر لحظه ممکن است با زلزله ای هر چند کوچک خسارات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

به هر روی امروز شهرستان بروجرد دارای ظرفیتی به نام سینما آزادی است که در صورت تعامل شهرداری بروجرد و دیگر نهادها می توان از این ظرفیت برای جبران کاستی های موجود در زمینه زیرساخت های فرهنگی و هنری بروجرد استفاده کرد.