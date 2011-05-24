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۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

بررسی فرهنگ زکات در برنامه گفتگوی قرآنی

احیای فرهنگ زکات و زمینه سازی برای پرداخت زکات در برنامه گفتگوی قرآنی رادیو قرآن، سه‌شنبه 3 خرداد ماه بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سه شنبه 3 خرداد ماه حسین نبی لو، دبیر ستاد احیای زکات کشور مهمان برنامه گفتگوی قرآنی است و در خصوص راههای احیای فرهنگ زکات دهی در جامعه و زمینه سازی برای نهادینه کردن این فرهنگ مسائلی را عنوان می کند.

در این برنامه با توجه به اینکه زکات از موضوعات بسیار مهمی است که در قرآن کریم سفارش زیادی به آن شده است بحث احیای زکات در جامعه و اثرات آن در دولت و زندگی مردم مورد بررسی قرار می گیرد.

برنامه گفتگوی قرآنی از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه روی آنتن شبکه رادیویی قرآن می رود.

کد مطلب 1319901

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